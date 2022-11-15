Warner Bros. Harry Potter evreninde geçen ve Albus Severus Potter'ın maceralarını anlatan Lanetli Çocuk tiyatro oyununu film olarak beyaz perdeye aktarabilir.

Hemen hemen herkesin sevdiği film ve kitapları sorduğunuzda bunların arasında Harry Potter’ın yer aldığını görebilirsiniz. 1997 yılında yayınlanan ilk kitap ve 2001 yılındaki ilk filmin ardından rekorları alt üst etmiş ve devasa bir hayran kitlesine kavuşmuştu. Bugün bile pek çok insanın dönüp dönüp tekrar izlediği ve okuduğu bu seri, J. K. Rowling’in hayatını değiştirmiş ve dünyanın en büyük ticari markalarından birinin yaratılmasına ön ayak olmuştu.

Özellikle filmlerin sona ermesinin ardından herkes Harry Potter evreninin sonunun geldiğini düşünürken tanıtılan Fantastik Canavarlar filmleri ve Harry Potter ve Lanetli Çocuk isimli tiyatro oyunu, hayranları fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Filmler her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa da tiyatro oyunu fazlasıyla sevilmişti.

Warner Bros. tiyatro oyununu beyaz perdeye taşımak istiyor

Bugün ortaya çıkan bazı bilgilere göre Warner Bros. Discovery’nin CEO’su David Zaslav, ellerindeki en büyük markalardan birisi Olan Harry Potter’ı yeniden canlandırmak için planlar yapıyor. Bu planların içinde en dikkat çekeniyse Lanetli Çocuk tiyatro oyununu serinin yeni “devam filmi” olarak beyaz perdeye aktarmak. Zaslav, geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda da 15 yıldır bir Harry Potter filmi yapmadıklarını belirtmiş ve hayranlardan özür dileyerek bu seriyi yeniden canlandırmak istediğini açıkça ifade etmişti.

Tabii ki bu süreçte her ne kadar Fantastik Canavarlar üçlemesi yayınlanmış olsa da bu filmlerin birer “Harry Potter” filmi olmadığını ve sadece Harry Potter evreninde geçen yan hikayeler olduklarının da altını çizelim.

Peki “Lanetli Çocuk” neyi anlatıyor?

Harry Potter ve Lanetli Çocuk oyunu, son kitapta ve filmlerde yaşanan olaylardan tam 15 yıl sonrasını konu alıyor. Artık sıradan bir yetişkin olan Harry, Büyü Bakanlığı’nda Büyü Yasama Komitesi’nin başına geçmiştir. Potter’ın büyük oğlu Albus Severus ise Hogwarts’daki ilk yılı için hazırlanmaktadır. Ancak Albus Severus ve arkadaşı Scorpius da babaları Harry Potter ve Draco Malfoy’un izinden gidecek ve daha ilk yıllarında belayı kendilerine çekeceklerdir. Karşılaştıkları tehlikeler hem büyücülerin hem de muggle’ların geçmişini, bugününü ve geleceğini tehlikeye atabilecek kadar büyüktür.

Warner Bros. her ne kadar “Lanetli Çocuk” oyunun bir film olarak çekilip çekilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapmamış olsa da hayranlar, tiyatro oyunu yayınlandığından beri bunu istiyordu. Şirketin hayranları dinleyip dinlemeyeceği ise şu anda belirsiz.