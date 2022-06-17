Amazon Prime Day'da 30 Oyun Ücretsiz Olacak!

Amazon, yaklaşan Prime Day 2022 indirim günleri öncesinde paylaştığı duyurusunda oyuncuları sevindiren bir habere yer verdi. Şirket, indirim günleri ve öncesinde toplam 30 oyunu ücretsiz vereceğini açıkladı.

Amazon’un her yıl merakla beklenen ve tüm dünyada ilgiyle karşılaşan indirim günleri Prime Day için gün saymaya yeniden başladık. Pek çok ürünün kaçırılmayacak indirimlere kavuştuğu ve Prime üyelerine özel promosyonların sunulduğu günler hakkında bugün, oyuncuları fazlasıyla sevindirecek bir haber geldi.

Amazon, Prime Gaming’in blog sayfasında paylaştığı yeni gönderisinde indirim günleri boyunca Prime üyelerine tam 30 oyunu ücretsiz olarak dağıtacaklarını açıkladı. Üstelik bu oyunlar arasında GRID Legends, Mass Effect üçlemesinin remaster edilen hali Mass Effect Legendary Edition ve tarihe geçen bazı efsane Star Wars oyunları gibi oyunların da yer alacağı duyuruldu. Amazon’un ücretsiz yapacağını duyurduğu oyunların tamamı şu şekilde:

30 ücretsiz oyun ve özel indirimler gibi fırsatları kaçırmamak için buraya tıklayarak Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

Amazon Prime Day 2022’de ücretsiz olacak oyunlar:

10 Second Ninja X

8Doors: Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

GRID Legends

HUE

Manual Samuel

Mass Effect Legendary Edition

Metal Slug 2

Metal Unit

Need for Speed Heat

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Yukarıdaki oyunları kendi oyun kütüphanenize eklemeniz için yapmanız gereken tek şey ise Amazon Prime üyesi olmak. Amazon Prime üyesi olmanız durumunda yukarıdaki 30 oyunun tamamını ya da yalnızca istediklerinizi 12-13 Temmuz tarihlerinde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Star Wars serisi, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat ve GRID Legends haricindeki oyunlar, 21 Haziran'dan itibaren alınabilir olacak.