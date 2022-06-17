Amazon Prime Day'da 30 Oyun Ücretsiz Olacak!

Amazon’un her yıl merakla beklenen ve tüm dünyada ilgiyle karşılaşan indirim günleri Prime Day için gün saymaya yeniden başladık. Pek çok ürünün kaçırılmayacak indirimlere kavuştuğu ve Prime üyelerine özel promosyonların sunulduğu günler hakkında bugün, oyuncuları fazlasıyla sevindirecek bir haber geldi.
Amazon, Prime Gaming’in blog sayfasında paylaştığı yeni gönderisinde indirim günleri boyunca Prime üyelerine tam 30 oyunu ücretsiz olarak dağıtacaklarını açıkladı. Üstelik bu oyunlar arasında GRID Legends, Mass Effect üçlemesinin remaster edilen hali Mass Effect Legendary Edition ve tarihe geçen bazı efsane Star Wars oyunları gibi oyunların da yer alacağı duyuruldu. Amazon’un ücretsiz yapacağını duyurduğu oyunların tamamı şu şekilde:
- 30 ücretsiz oyun ve özel indirimler gibi fırsatları kaçırmamak için buraya tıklayarak Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.
Amazon Prime Day 2022’de ücretsiz olacak oyunlar:
- 10 Second Ninja X
- 8Doors: Arum’s Afterlife Adventure
- Addling Adventures
- Bang Bang Racing
- Clouds & Sheep 2
- Death Squared
- Fatal Fury Special
- Giana Sisters: Twisted Dreams
- Gone Viral
- GRID Legends
- HUE
- Manual Samuel
- Mass Effect Legendary Edition
- Metal Slug 2
- Metal Unit
- Need for Speed Heat
- Pumped BMX Pro
- Puzzle of the Year — 10 Pack
- Rain World
- Road Trip — 3 Pack
- Samurai Shodown II
- Serial Cleaner
- Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy
- Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast
- Star Wars Republic Commando
- The Crow’s Eye
- The Darkside Detective
- The King of Fighters 2000
- The King of Fighters 2002
- The Metronomicon: Slay the Dance Floor
Yukarıdaki oyunları kendi oyun kütüphanenize eklemeniz için yapmanız gereken tek şey ise Amazon Prime üyesi olmak. Amazon Prime üyesi olmanız durumunda yukarıdaki 30 oyunun tamamını ya da yalnızca istediklerinizi 12-13 Temmuz tarihlerinde ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Star Wars serisi, Mass Effect Legendary Edition, Need for Speed Heat ve GRID Legends haricindeki oyunlar, 21 Haziran'dan itibaren alınabilir olacak.