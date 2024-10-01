Sega'nın popüler oyunu Like A Dragon: Yakuza, Amazon Prime dizisi olarak izleyicilerle buluşuyor. İlk fragman yayımlandı.

Amazon Prime, Sega'nın sevilen aksiyon-macera oyunu serisinden uyarlanan Like A Dragon: Yakuza'nın yeni canlı çekim dizisinin resmi fragmanını yayımladı. Fragman, serinin ikonik karakterleri Kiryu, Majima ve Nishiki'nin de aralarında bulunduğu sahnelerle dikkat çekiyor.

24 Ekim’de Prime Video platformunda izleyicilerle buluşacak olan dizi, Sega’nın ünlü video oyunu serisinden uyarlanıyor ve hayranlarına oyunun derinlikli dünyasını ekranlara yansıtmayı hedefliyor.

Like A Dragon: Yakuza konusu:

Dizi, Tokyo'nun Kabukicho'sundan esinlenilen kurgusal Kamurocho kasabasında, 1995 ve 2005 yıllarında geçen iki ayrı zaman diliminde geçiyor. Hikaye, Kiryu ve arkadaşları Nishiki, Yumi ve Miho'nun, güçlü yakuza organizasyonu Dojima Ailesi'nin kontrolündeki bir oyun salonunda gerçekleştirdikleri soygun planı etrafında şekilleniyor. Kiryu, 10 yıl hapis yattıktan sonra 2005 yılında serbest kalıyor ve arkadaşlarının yardıma ihtiyaç duyduğunu öğrenerek Kamurocho'ya geri dönüyor.

Fragman, dizinin olay örgüsüne dair ipuçları veriyor ve favori karakterler arasında yer alan Nishiki ve Goro Majima'yı tanıtıyor. Kaotik bir Kamurocho'yu gösteren fragman, motorlu gangsterler, silahlı çatışmalar ve patlamalarla dolu sahneler içeriyor. Ayrıca Shinjuku'nun Şeytanı olarak bilinen ve bölgede insanları öldüren gizemli bir figür de fragmanda yer alıyor.

Like A Dragon: Yakuza ne zaman çıkacak?

Amazon, Like A Dragon: Yakuza'nın ilk üç bölümünü 24 Ekim'de, son üç bölümünü ise 31 Ekim'de yayınlayacak.

Like A Dragon: Yakuza fragmanı: