Amazon Prime Video'nun yeni abonelik fiyatları ve paket içerikleri, farklı izleme ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunuyor.

Amazon Prime Video, Amazon'un Prime aboneliğinin bir parçası veya bağımsız bir hizmet olarak sunulmaktadır. Amazon tarafından üretilen veya lisanslanan filmler ve diziler dahil olmak üzere geniş bir içerik yelpazesi sunar.

Türkiye'deki aboneleri için uygun fiyatlı bir plan sunan Amazon Prime Video, çeşitli cihazlarda yüksek kalitede içerik izleme imkanı sağlıyor.

Peki, Amazon Prime Video’nun abonelik fiyatları, ücretsiz deneme süresi ve sunduğu avantajlar neler?

Amazon Prime Video nedir?

Amazon Prime Video, kullanıcıların geniş bir içerik kataloğundan TV dizilerini ve filmleri kiralayıp satın alabilecekleri bir platformdur. Bu içerikler, sinema gösterimlerinden kısa bir süre sonra platformda yer almaktadır. Satın alınan içerikler, 'Bana Özel' bölümünden anında erişilebilir.

Amazon Prime Video ayrıcalıkları nelerdir?

Amazon Prime üyeliği kullanıcılarına özel çeşitli avantajlar sunuyor. İşte Amazon Prime Video ile elde edilebilecek bazı ayrıcalıklar:

Prime etiketli ürünlerde hızlı ve ücretsiz kargo hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Prime Video platformunda birçok dizi ve film izleme imkânına sahip olacaksınız.

imkânına sahip olacaksınız. Her ay ücretsiz oyunlara erişim sağlayarak, Prime Gaming hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Amazon Prime üyeliği ile Prime Video ile ödüllü dizilere erişim ve özel fırsatlara ulaşma imkânı elde edilebilir. Amazon Prime üyelerine özel ayrıcalıklardan yararlanabilmek için Amazon Prime'ın sayfasına göz atabilirsiniz.

Amazon Prime Video abonelik fiyatları ne kadar?

Amazon Prime üyelik ücretleri:

Üyelik Türü Aylık Ücret Amazon Prime 39 TL

Amazon Prime Video'ya nasıl abone olunur?

Amazon Prime Video'ya abone olmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Adım 1: Amazon Prime sayfasına gidin.

Adım 2: "Prime'ı 30 Gün Ücretsiz Dene" butonuna tıklayın.

Adım 3: Ekrandaki talimatları uygulayın.

Ücretsiz deneme süresinden sonra Amazon Prime'ın aylık ücreti ödenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Kullanılabilir ödeme araçları:

Kredi Kartları: Visa, Mastercard, TROY, American Express

Visa, Mastercard, TROY, American Express Banka Kartları: Visa, Mastercard, TROY, American Express

Visa, Mastercard, TROY, American Express Amazon.com.tr Hediye Kartları

Amazon Prime Video'da ücretsiz deneme var mı?

Yeni üyeler Amazon Prime'ı 30 gün boyunca ücretsiz deneyebilirler. Ücretsiz deneme üyeliği sırasında ücretli üyelerle aynı avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ücretsiz deneme üyeliğine kaydolmak için:

Adım 1: Amazon Prime sayfasına gidin.

Adım 2: "Prime'ı 30 Gün Ücretsiz Dene" butonuna tıklayın.

Adım 3: Ekrandaki talimatları uygulayın.

Ücretsiz deneme için geçerli bir ödeme kartı gerekmektedir. Deneme süresi sonunda üyelik, ücretli bir üyeliğe dönüşür.

Amazon Prime Video aboneliği nasıl iptal edilir?

Amazon Prime Video aboneliğini iptal etmek için şu adımları izleyin:

Adım 1: Hesap ve Ayarlar sayfasına gidin.

Adım 2: "Hesabınız" sekmesini seçin.

Adım 3: Yalnızca Prime Video abonesiyseniz "Aboneliği Sonlandır" seçeneğini belirleyin. Prime Video, bir Prime üyeliğine dahilse, Prime Üyeliği altında "Amazon'da Düzenle"yi seçin ve Prime üyeliğinizi iptal edin.

Ek abonelikler Amazon Prime üyeliğiniz sona erdiğinde otomatik olarak yenilenmez.