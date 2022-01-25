Spam Klasörüne Girince Milyoner Olduğunu Gören Kadın

ABD'de bir kadın, lotodan 3 milyon dolarlık ikramiye kazandığını e-posta adresinin spam klasörüne girince fark etti. "Gözlerime inanamadım" diyerek yaşadıklarını anlatan 55 yaşındaki şanslı kadın, kazandığı ikramiye nedeniyle erken emekli olacak.

Yaşamını ABD'de sürdürmekte olan 55 yaşındaki Laura Spears, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. "Mega Millions" isimli loto oyunundaki devreden bakiyenin milyonlarca doların üzerine çıkmasıyla şansını deneyen kadın, oynadığı biletle büyük ikramiyeyi tutturdu. Ancak durumdan haberdar olmayan kadın, e-posta adresindeki spam klasörüne girince artık bir milyoner olduğunu öğrendi.

3 milyon dolarlık ödülün kazananı olan Laura Spears, konuyla ilgili verdiği demeçte olaydan günler sonra haberdar olduğunu ifade etti. "Birkaç gün sonra başka birinden beklediğim bir e-postayı bulamayınca spam klasörüme girdim ve ödül kazandığımı söyleyen bir e-posta gördüm." ifadelerini kullanan Spears, e-postayı gördükten sonraki süreci de anlattı.

"Gözlerime inanamadım"

"Gözlerime inanamadım. Kontrol etmek için loto hesabıma giriş yaptım ve orada da aynı mesajı gördüm." diyerek yaşadıklarını aktaran Laura Spears, Michigan Lotosu'nun e-posta adresini de güvenilirler arasına eklediğini, bir daha ödül kazanırsa böyle bir durum yaşamayacağını belirtti.

Şanslı kadın, kazandığı bu ikramiye nedeniyle erken emekli olacağını ve spam klasörünü de düzenli olarak kontrol edeceğini belirtiyor. Peki bu spam klasörü tam olarak ne oluyor? E-posta uygulamalarında "İstenmeyen" ismiyle de bilinen klasör neden var?

Spam klasörü nedir?

Spam e-postalar, aslında tüm e-posta kullanıcıları için kritik önem arz ediyor. Zira bu e-postalar, genellikle dolandırıcılar tarafından gönderiliyor ve kullanıcının tuzağa düşürülmesini amaçlıyor. Ancak bazen, resmi kurumların e-postaları da spam klasörüne düşebiliyor. Özellikle de tanıtım gibi nedenlerle çok fazla e-posta gönderen kurumların adresleri kara listeye alınıyor. Laura Spears'in başına gelen de tam olarak bu.