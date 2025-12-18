Amazon'da Sahte DDR5 RAM'ler Satılmaya Başlandı (Uçuk Fiyatlar Yetmezmiş Gibi...)

Son dönemde patlak veren RAM krizi sonrası Amazon'dan satın alınan DDR5 RAM'lerin bazılarında kullanıcılar sahte ürünlerle karşılaştı.

Son dönemde yapay zekâ nedeniyle patlak veren RAM krizi sonrası dolandırıcılar Amazon’da sahte RAM satışları yapmaya başladı. Özellikle yüksek fiyatlı DDR5 RAM'ler, profesyonelce hazırlanmış sahte paketlerle tüketicilere satılıyor.

VideoCardz’ın haberine göre dolandırıcılar, yepyeni gibi görünen mühürlü RAM kutularının içine eski DDR veya DDR2 RAM'ler yerleştiriyor. Hatta bu eski RAM'ler, ağırlıkları yeni RAM’lere benzesin diye metal bloklara yapıştırılıyor ve üzerine düşük kaliteli sahte etiketler ekleniyor.

Olay aslında "iade dolandırıcılığı"na dayanıyor

Olay, Amazon İspanya üzerinden ADATA XPG Caster DDR5-6000 32GB RAM satın alan bir kullanıcı sayesinde ortaya çıktı. Dış ambalaj tamamen orijinal ve fabrika çıkışı gibi görünmesine rağmen, açılan kutudan modern DDR5 yerine yıllar öncesine ait RAM'ler çıktı.

Uzmanlara göre bu, son derece iyi planlanmış bir “iade dolandırıcılığı”. Dolandırıcılar önce gerçek ürünü satın alıyor, içindeki pahalı DDR5 RAM’leri alıp yerine değersiz eski donanım koyuyor, ardından kutuyu profesyonelce yeniden mühürleyerek Amazon’a iade ediyor. Ambalaj bozulmamış göründüğü için de satıcı ürünü tekrar “yeni” diye satışa sunulabiliyor.

Yetkililer tüketicileri uyarıyor...

ADATA ise yaşanan olay sonrası tüketicileri uyardı. Firma, RAM alışverişlerinin yalnızca yetkili satıcılardan yapılmasını önerirken, seri numarası doğrulama sistemlerini ve orijinal ambalaj güvenlik detaylarını daha fazla ön plana çıkaracağını açıkladı.

Yani özetle kutu kapalı diye her şeyin güvenli olduğunu düşünmeyin, özellikle tam da bu dönemlerde RAM alışverişi yapmayı planlıyorsanız, satın aldığınız ürünü açarken video çekmenizi tavsiye ediyoruz...