Amazon Türkiye'den Galaxy Note 10 Lite Kampanyası

Amazon Türkiye, Samsung'un geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunulan Galaxy Note 10 Lite modeline özel sağlam bir indirim kampanyası başlattı. Normalde 4.999 TL'den satışa sunulan akıllı telefon, indirim kapsamında 4.499 TL'den listeleniyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy S10 modellerini piyasaya süren Samsung, bu telefonun ‘Lite’ versiyonlarını ise geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Yukarıda ismi geçen amiral gemisi versiyonlarının daha düşük özellikler sunan varyantları olan bu telefonlar, müşterinin cebini yormayacak ‘bütçe dostu’ modeller olarak tasarlandı.

Bu noktada Amazon Türkiye, Galaxy Note 10’un hafifletilmiş versiyonu olan Note 10 Lite modeli için oldukça sağlam bir indirim kampanyası başlattı. Normal şartlar altında 4.999 TL’den listelenen akıllı telefon, şu anda Amazon Türkiye üzerinde Türkiye garantili olarak 4.499 TL’den satılıyor Eğer bir Samsung cihazı almayı düşünüyorsanız, Amazon’un bu kampanyasına bir göz atmanızda fayda var diyebiliriz.

Samsung Galaxy Note 10 Lite neler sunuyor?

6,7 inç büyüklüğünde bir ekranda 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen Super AMOLED bir panel kullanan Samsung Galaxy Note 10 Lite, tasarım anlamında Note 10’da da olduğu gibi ekranın içine yerleştirilmiş bir ön kamera kullanıyor. 32 megapiksel çözünürlüğünde olan bu ön kamera, f/2,2 diyafram açıklığını da beraberinde sunuyor.

Cihazın arka tarafına gelecek olursak burada yer alan üçlü kamera kurulumu dikkat çeken ilk nokta yer alıyor. Bu kameralardan ilki 12 MP’lik ultra geniş açı sensörüyken, ikincisi yine 12 MP’lik geniş açı sensörü ve üçüncüsü de bir başka 12 MP’lik bir telefoto sensörü olarak bizleri karşılıyor.

Donanım kısmında gücünü Exynos 9810 yonga setinden alan akıllı telefon, 6 / 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğini ve 128 GB dahili depolama alanını müşterilerine kullanıyor. Bununla birlikte Android 10 işletim sistemini kullanan Note 10 Lite, 25W hızlı şarj destekli 4.500 mAh bataryayı da bünyesinde bulunduruyor.

Samsung Galaxy Note 10 Lite teknik özellikleri: