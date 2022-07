Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, artan dolar kuru üzerine ortaya çıkan “Amazon Prime’a Zam Gelir mi?” endişelerini gideren bir açıklamada bulundu. Richard Marriott tarafından yapılan açıklamalar, yüreklere su serpecek türden.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Bloomberght'ye verdiği bir röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de hizmet vermekten ve müşterilerin Amazon'a olan ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Marriott, giderek popüler hale gelen Amazon Prime abonelik paketinin fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği ile ilgili de bilgi verdi. Marriott'un açıklaması, yüreklere su serpecek cinsten.

"Tüm Amazon.com.tr müşterilerinin geniş bir yelpaze içerisinden seçebilecekleri kaliteli ürünlere uygun fiyatlar ile sahip olmasını sağlamak adına sürekli çalışıyoruz. Ürün veya hizmetlerimizin fiyatını artırmayı her zaman son seçenek olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Richard Marriott, Amazon Prime fiyatlarının en azından bir süre daha böyle kalmaya devam edeceğinin ipucunu vermiş oldu.

"Amazon'un en hızlı büyüyen pazarlarından biri Türkiye"

"Her ay eklediğimiz yeni içeriklerle seçkimizi her zaman yeni tutarak, herkesin zevkine uygun içeriklere ulaşmasını sağlıyoruz. Prime Video'da 1 numara oldu. Benzer bir biçimde Prime Gaming’e de özellikle Türkiye’deki oyun severler tarafından inanılmaz bir ilgi var. Hatta Türkiye, Prime Gaming’e üyelik açısından dünya çapında Amazon'da en hızlı büyüyen pazarlardan biri haline gelmiş durumda. Türkiye'deki Prime Gaming üyeleri arasında en popüler oyunlarda ise League of Legends, GTA ve FIFA öne çıkıyor." şeklinde konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Amazon Prime'ın dünya genelinde 200 milyonu aşkın abonesi olduğunun da altını çizdi. Peki Amazon Türkiye, bundan sonraki süreçte neler planlıyor?

Marriot'un Türkiye ile ilgili gelecek planları hakkında da şu şekilde konuştu:

"Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de uzun vadeli bir stratejimiz var. Planlarımız her zaman müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye, ürün seçeneklerimizi artırmaya, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleri sunmaya odaklanıyor. Önümüzdeki yıllarda müşteri deneyimini daha da iyileştirecek ve satış ortaklarımızın Türkiye'deki işlerini büyütmelerine yardımcı olacak projelerimizi de hayata geçireceğiz."

Prime Day'de sunulacak tüm indirimlerden faydalanmanın yanı sıra ücretsiz kargo, Prime Gaming ve Amazon Prime video gibi yan hizmetlerden faydalanmak için hemen ayda sadece 7,90 TL'ye Amazon Prime abonesi olabilirsiniz.