Amazon Türkiye'den Tam Kapanmada Kargo Açıklaması

Tam kapanma sürecine dair aklımıza takılan konulardan biri de kargolarda aksamalar, gecikmeler olup olmayacağı. Oluşabilecek yoğunluk sebebiyle hepimizin aklına gelen soruya Amazon Türkiye'den bir yanıt geldi. Amazon Türkiye, tam kapanma boyunca kargo hizmetinde hiçbir sorun yaşanmayacağını belirtti.

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları sebebiyle 30 Nisan tarihinde tam kapanma süreci başladı. 17 Mayıs'a kadar devam edecek tam kapanma dönemine dair en çok akıl kurcalayan sorulardan biri de kargo hizmetlerinin nasıl devam edeceği oldu. Hepimiz oluşması muhtemel yoğunlukları da düşünerek kargolarımızın zamanında elimize ulaşıp ulaşmayacağını sorgulamaya başladık.

Amazon Türkiye, bu konuda kafalarda oluşan tüm soru işaretlerini giderecek bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, tam kapanma boyunca kargo süreçlerinde herhangi bir sorun yaşanmayacağı, Amazon Prime üyesi müşterilerin de aynı gün ve ertesi gün kargo imkanlarından faydalanmaya devam edebileceği belirtildi.

'Operasyonlarda herhangi bir gecikme olmayacak':

Amazon Türkiye tarafından yapılan ve operasyonlarda herhangi bir gecikme olmayacağının belirtildiği açıklamada 'Bu noktada ülkemizde 17 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan kapanma süresi boyunca Amazon.com.tr gönderim/dağıtım operasyonlarında herhangi bir gecikme olmayacağını ve özellikle Primelı olan müşterilerimizin her zaman olduğu gibi yine aynı gün/ertesi gün ücretsiz teslimat özelliğinden yararlanabileceklerini önemle belirtmek isteriz.' ifadelerine yer verildi.

Amazon Prime ülkemizde faaliyete geçtiğinden beri özellikle düşük fiyatlı üyelik ve karşılığında sunduğu hizmetler ile büyük ilgi gördü. 7,90 TL gibi bir aylık üyelik fiyatı ile bedava ve hızlı kargo, film ve dizi izleme gibi pek çok özelliği bir arada sunan Prime, aynı zamanda 30 günlük ücretsiz deneme imkanı da sunuyor. Genelde böyle fırsatları kaçırmadığımızı düşünürsek, 30 günlük ücretsiz üyelik fırsatına siz de göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.