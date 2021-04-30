Tam Kapanmada Kargo Firmaları Gönderimleri Nasıl Sağlayacak?

17 gün boyunca evlere kapandığımız bu dönemde kargo firmalarına çok fazla iş düşecek. Bizler de kargo firmalarını arayıp bu süreçte nasıl çalıştıkları, şubeye gitme zorunluluğu gibi soruların cevaplarını aradık.

29 Nisan saat 19.00 itibariyle Türkiye genelinde 17 günlük tam kapanma dönemi başladı. COVID-19'a karşı alınan önlemler kapsamında salgının yükseliş eğilimini durdurmak için alınan bu kararla birlikte mecbur kalmadıkça hepimiz evlerimizde olacağız. Bu süreçte de evlerimizin yakınından gerçekleştireceğimiz zorunlu ihtiyaçlarımız dışında farklı yerlerde bulunmayacağız.

Evlerimize kapandığımız bu dönemde pek çok insan internet üzerinden alışverişe yönelecek. Satın aldığımız ürünler de kargo firmaları tarafından elimize ulaştırılacak. Peki bu noktada kargo firmalarının kapanmaya özel aldıkları eylemler var mı? Bugün sizler için "Türkiye'nin öncü kargo firmalarına ulaşıp kapanma için aldıkları yeni kararlar var mı? Çalışma günleri nasıl olacak?"şeklinde bazı sorular sorup bilgi aldık.

Sorduğumuz pek çok önemli soru var, ancak en önemlisi bir kez dağıtıma çıkıp elimize ulaşmayan kargolara yeniden ulaşmak için ne yapmamız gerektiği oldu. Çünkü 17 gün boyunca ev ve kendi küçük alanımızın dışına çıkamayacağız. Eskiden kargo elimize ulaşmamış olsa bile şubeye gidip onu alabilirdik, ancak bu süreçte toplumun çok büyük bir kısmı için böyle bir imkan bulunmuyor. Yaptığımız görüşmelerde kargo firmalarının bu konuda sınıfta kaldığını görüyoruz. Hadi gelin şimdi kargo firmalarının kapanma döneminde nasıl bir yol izleyeceğine yakından bakalım.

Aras Kargo

Aras Kargo, pandemi dönemi için aldığı önlemlerine devam ediyor. Bu noktada personellerin sosyal mesafeye dikkat ettiği, kendini virüsten koruduğu ve şubede strerilizasyon çalışmaları var. Aras Kargo'nun COVID-19 kapsamında aldığı tüm önlemlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kapanma dönemiyle ilgili Aras Kargo'yla yaptığımız görüşmede ise sistemde yeni bir değişiklik yapılmadığını gördük. Aras Kargo, kargoyla bir kez dağıtıma çıkıyor ve bu süreçte alıcıya ulaşılamazsa kargoyu şubeye bırakıyor. Burada 3 iş günü boyunca bekleyen kargoyu kimse almazsa göndericiye iade ediliyor. Eğer bu süreçte Aras Kargo'ya ulaşırsanız ek ücret karşılığında kargonuzu yeniden dağıtıma çıkarabiliyorlar.

Aras Kargo'nun çalışma takvimine baktığımızda ise 1 Mayıs'ta izinli olunduğunu görüyoruz. Bunun dışında cumartesi günleri yarım gün çalışmaya devam edilirken pazar günleri ise tatil oluyor. Bayram günlerindeki çalışılıp çalışılmayacağıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

MNG Kargo

Ülkemizin bir diğer büyük firmalarından MNG Kargo da pandemi döneminde tam performansla çalışacak firmalardan. MNG Kargo'dan elde ettiğimiz bilgilere göre kargo dağıtıma bir kez çıkıyor ve alıcıya ulaşılamazsa şubeye bırakılıyor. Eğer bu süreçte MNG Kargo'ya ulaşırsanız ek ücret karşılığında kargonun yeniden dağıtıma çıkmasını sağlayabiliyorsunuz.

Bununla birlikte 1 Mayıs'ta kapalı olduklarını açıklayan MNG Kargo, normal günlerde ise cumartesi yarım gün, pazar günleri ise izinli olacak şekilde haftayı tamamlıyorlar. MNG Kargo'nun bayramda çalışıp çalışmayacağıyla ilgili bir bilgi henüz mevcut değil.

HepsiJet

Herhangi bir şubesi bulunmayan HepsiJet, bu sebeple kapanmaya en uygun kargo firmalarından biri olmuş durumda. HepsiJet'te kargo bir kere dağıtıma çıkıyor ve ilk gün ulaşılamazsa ikinci sefer yeniden dağıtıma çıkartılıyor. Bu iki günde de dağıtım sağlanamazsa kargo beklemeden doğrudan göndericiye iade ediliyor. Dağıtıma çıkarılmadan önce telefonla arayıp müsaitlik durumunu öğrenen HepsiJet, kapanma döneminde en başarılı kargo firmalarından biri olacak gibi duruyor.

HepsiJet'te hafta sonu cumartesi günü çalışmaya devam ederken pazar günleri ise gönderim sağlamıyor. Bayram tatilinde ise ilk gün hariç sürekli gönderim sağlanmaya devam edecek.

Sürat Kargo

Sürat Kargo, COVID-19'a karşı aldığı önlemlerle TVRM COVID-19 sertifikası almayı başaran ilk kargo şirketi olarak hizmet veriyor. Kargo firmasının gönderim planına baktığımızda ise dağıtım için alıcının bir hakkı bulunuyor. Yani Sürat Kargo'da şubeye ulaşan kargo bir kez dağıtıma çıkıyor ve bu aşamada alıcıya ulaşılamazsa 3 iş günü şirkette bekletildikten sonra kargo gönderiyi yapan kişi veya şirkete geri gönderiliyor.

Sürat Kargo da normal şartlarda cumartesi günü yarım gün, pazar günü ise izinli olacak şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Firmanın çalışanları 1 Mayıs'ta izinli olacaklar.

PTT Kargo

Kapanma kapsamında 09.00 - 16.00 saatleri arasında açık kalacak PTT Kargo, kargoyu bir kez dağıtıma çıkartıyor. Eğer bu dağıtımda alıcıya ulaşılamazsa kargo şubede 10 iş günü boyunca bekliyor ve sonrasında göndericiye iade ediliyor. PTT Kargo, kurye dağıtımlarına cumartesi ve pazar günleri de devam ediyor.

Yurtiçi Kargo

Yurtiçi Kargo'ya baktığımızda ise diğer pek çok kargo firmasının uyguladığı benzer prosedürlerle çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Firma, şubeye gelen kargoyu bir kez dağıtıma çıkarıyor ve alıcıya ulaşılamazsa 3 iş günü şubede bekletiyor. Eğer bu süreçte alıcı kargosunu almaya gelmezse kargo göndericiye iade ediliyor. Yaptığımız görüşmede Yurtiçi Kargo'nun ek ücretle yeniden dağıtıma çıkarmadığını, ancak yerel şubelerin kendi insiyatifine bağlı olarak yeniden dağıtım yapabileceği bilgisine ulaştık.

1 Mayıs'ta izinli olacak Yurtiçi Kargo, normalde ise Cumartesi günleri yarım gün çalışırken pazar günleri ise tamamen izinli oluyor. Bayram tatiliyle ilgili bir bilgi ise henüz yok.

Bu kargo firmaları dışında ülkemizde hizmet veren bir diğer kargo firması UPS Kargo'ya da ulaşmaya çalıştık, ancak yarım saati aşan arama çalışmalarımız sonucunda kargo firmasına ulaşamadık.

Evet, kargo firmalarının önümüzdeki süreçte nasıl bir gönderim süreci olacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Düşünce ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.