Amazon, internet alışverişlerinde kullanılacak yapay zekâ destekli asistanını duyurdu. Rufus isimli asistan, hediye tavsiyeleri verecek, ürünleri kıyaslayacak ve aklınıza takılan soruları yanıtlayacak. Özellik, henüz test aşamasında.

E-ticaret devi Amazon, bugün düzenlediği bir etkinlikte en yeni teknolojisini duyurdu. "Rufus" olarak isimlendirilen bu yeni yapay zeka aracı, internet üzerinden yapacağınız alışverişlere çağ atlatacak. Çünkü Rufus, yapay zekâdan güç alıyor ve ürün keşfetmenizi kolaylaştırıyor. Rufus'u kişisel alışveriş asistanınız olarak da düşünebilirsiniz.

Diyelim ki bir spor ayakkabı satın alacaksınız. İnternette ufak bir araştırma yaptığınızda onlarca kategori içerisinde sayısız ürün görürsünüz. İşte Amazon Rufus, bu karmaşayı ortadan kaldırmak üzere geliştirildi. Akıllı asistanı kullanarak hangi tür spor ayakkabıların daha dayanıklı olduğunu öğrenebilir, ihtiyaçlarınızı karşılayacak seçeneklere kolayca ulaşabilirsiniz.

Rufus, Amazon mobil uygulamasında böyle görünecek:

Henüz beta aşamada olan ve şimdilik sadece ABD'de, küçük bir kullanıcı kitlesi ile test edilecek olan Rufus, oldukça basit bir kullanım mekanizmasına sahip olacak. Kullanıcı olarak tıpkı ChatGPT ile konuşuyor gibi davranıp, kafanıza takılanları soracaksınız. Rufus, sizin için tüm bilgileri sağlayacak.

Rufus'u kullanarak ürünler hakkında bilgi alabileceğiniz gibi bir konuyla ilgili ihtiyaçlarınızı da öğrenebileceksiniz. Ayrıca ürün ve hediye tavsiyeleri alabilecek, ürünler arasında kıyaslamalar da yapabileceksiniz. Amazon Rufus'a ulaşmaksa çok basit. Amazon mobil uygulamasının arama bölümüne bir şey yazdığınızda Rufus'a ulaşmış olacaksınız. Aynı bölüm, arama terimleriyle ilgili ürünleri göstermeye de devam edecek.

Amazon Rufus için hazırlanan tanıtım videosu: