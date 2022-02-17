Amazon ve Visa arasında geçtiğimiz kasım ayında başlayan 'ödeme' kavgası, bugün yapılan resmi açıklamalarla sona erdi. Amazon, Visa ile küresel ve geniş çaplı bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Kasım 2021’de dünyanın iki dev şirketi arasında büyük bir gerilim patlak verdi. E-ticaret devi Amazon ve finansal hizmet şirketi Visa, Amazon’un Birleşik Krallık’ta Visa kartları kabul etmeyeceğini açıklamasıyla birbirine girişti. Amazon’un böyle bir karar vermesiyse, Visa’nın Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması nedeniyle artık ülkedeki alışverişlerden daha fazla pay almak istemesinden kaynaklanıyordu.

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Amazon’un tüm dünyada Visa kartları alışverişte yasaklayacağı ihtimali de gündeme geldi. Fakat neyse ki bugün, iki dev arasındaki gerginliğin yatıştığına dair resmî açıklamalar paylaşıldı. Amazon, Visa ile anlaşmaya varıldığını ve Visa kartlarının hem Amazon mağazalarında hem de internet sitesinde kullanılabilmeye devam edeceğini duyurdu.

Gelecekte yeni ürün ve teknolojilerde işbirliği bile sağlanacak:

Amazon sözcüsü tarafından paylaşılan açıklamada “Kısa süre önce Visa ile tüm müşterilerin Visa kredi kartlarını mağazalarımızda kullanmaya devam etmelerini sağlayan küresel bir anlaşmaya vardık. Amazon, müşterilere uygun ve seçenek sunan bir ödeme deneyimi sunmaya kararlıdır.” ifadeleri yer aldı.

Visa sözcüsüyse yaptığı açıklamada Amazon ile kapsamlı ve küresel bir anlaşmaya vardıklarından mutluluk duyduklarını söyledi. Sözcü, anlaşmanın Visa’nın tüm Amazon mağazalarında ve sitelerinde kabul edilmesini sağlamanın yanı sıra gelecekte müşteriler için yenilikçi ödeme deneyimleri sağlamak için de ürün ve teknoloji girişimlerinde işbirliğine yönelik bir taahhüt içerdiğini belirtti.