NVIDIA, bugün gerçekleştirdiği mali toplantıda son 3 ayda elde ettiği ve tüm yıl boyunca kazandığı geliri paylaştı. Paylaşılan sonuçlar, NVIDIA'nın çip krizinin etkisine rağmen büyük bir başarı elde ettiğini gösterdi.

Dünyanın en büyük şirketleri, mali yıllarının dördüncü çeyreklerine ilişkin verileri sıra sıra açıklamaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün AMD, kendi kazancını ve değerini açıklayarak Intel’i tarihte ilk kez tahtından etmeyi başarırken bugün, aynı sektörden bir şirket daha 4. çeyrek sonuçlarını paylaştı.

NVIDIA, 30 Ocak’ta sona eren mali yılının dördüncü çeyreğinde ne kadar kazanç elde ettiğini ve yıl boyunca elde ettiği toplam kazancı açıkladı. Açıklanan verilere göre şirket, son 3 aylık dönemde 7,64 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 oranında artış yaşandığını gösterdi.

Çip krizi, NVIDIA'yı durdurmakta yeterli olmadı

Şirketin oyun sektöründen elde ettiği gelir de 3,42 milyar dolar olarak açıklandı. Yine bu sayıda bir önceki yılın aynı dönemine göre %37’lik düzeyde önemli bir artış yaşadı. Şirket, mali yılını kapsayan tüm süre boyuncaysa toplamda 26,9 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Şirketin açıkladığı veriler, yaşanan çip krizine rağmen NVIDIA’nın büyük başarı elde ettiğini gösterdi.

NVIDIA’nın ARM’yi satın almasından vazgeçmesi hakkında da konuşan CEO Jensen Huang, “Önerdiğimiz satın alma sorular tetikledi. Bir yıldan fazla bir süre çok çalıştık.” ifadelerini kullandı. NVIDIA, ARM’yi satın alacağını açıkladığı günden bu yana hem rakip şirketlerden hem de regülatörlerden gelen tepkilere direnemedi.

Oyunculara iyi haber: Madencilik kartlarına olan talep azalıyor, stoklar artıyor

NVIDIA, bu yılki kazanç duyurusunda piyasaya sürdüğü kripto para madenciliğine özel ekran kartlarına da yer verdi. Şirket, son 1 yılda 550 milyon dolar değerinde madencilik kartı sattığını, son 3 aydaki satışınsa 24 milyon dolar değerinde olduğunu açıkladı. NVIDIA’nın son 3 ay verisi, madencilik için ekran kartlarına olan talebin geçtiğimiz aylara göre azaldığının göstergesi oldu.

Bununla birlikte CEO Huang, tedarik zinciri üzerindeki sınırlamaların yavaş yavaş kalktığını da açıkladı ve şirketin ürün stoklarının 2022'nin ikinci yarısında önemli ölçüde artacağını duyurdu. Bu iki haber, ekran kartlarının az stok nedeniyle uçuk fiyatlara sahip olduğu şu günlerde oyuncular için de güzel zamanların habercisi oldu.