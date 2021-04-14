Amazon Web Services (AWS) Nedir, Nasıl Kullanılır?

Amazon tarafından sunulan Amazon Web Services bulut platformunun birçok insan tarafından tercih edilmesi ve başarılı olmasının nedenini gelin birlikte inceleyelim.

Dünyada birçok insan bulut bilişim hizmetlerini internet aracılığıyla veri depolamak ve bunlara ulaşmak için kullanıyor. Kişisel bilgisayarlarda herhangi bir veriyi depolayamadığımız için bulut bilişimlerini kullanarak depoladığınız verilere ulaşabilirsiniz.

Amazon Web Services bu ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayan bir hizmettir ve dünyada birçok büyük kurum ve kuruluş tarafından tercih edilmektedir.

Amazon Web Services (AWS) nedir?

Amazon Web Services güvenilir, düşük maaliyetli ve kullanımı kolay olarak bilinen aynı zamanda dünyanın en ayrıntılı ve en yaygın kullanılan bulut sistemine sahip olan bir Amazon yan kuruluşudur. Birçok işletmenin gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmak için işlem gücü, veritabanı depolama, içerik teslimi ve diğer işlevler sunan güvenli bir bulut hizmetleri platformudur. AWS bulut bilişim platformu, hizmet olarak altyapı (IaaS), platform (PaaS) ve yazılım (SaaS) tekliflerinin birleştirilmesi ile geliştirilmiştir.

Son yıllarda dengeli bir şekilde büyüyen ve Amazon’un toplam gelirinin %13,5’ini oluşturan bir gelir üretti.Ürettiği bu gelirle 2020 yılında 10 milyar dolarlık bir işletme olma rekorunu kırdı. Amazon, AWS ile bulut pazarının üçte birinden fazlasını kontrol etme gücüne sahiptir. Bu güce sahip olmasının en büyük nedenlerinden birisi de sunucularının bulunduğu 76 erişilebilirlik bölgesine sahiptir.

Hizmet verilen bu bölgelerde, en büyük amaçları kullanıcılarının coğrafi sınırlar belirlemelerine izin vermek ve bunu yaparken de verilerin tutulduğu fiziksel konumları çeşitlendirerek güvenlik sağlamaktır. Başarılarıyla birlikte AWS, 245 ülke ve bölgeyi kapsar. Bu sayede, en yaygın kullanılan bulut sistemi olarak sektöre kendini altın harflerle yazdırdı. AWS’nin ne olduğunu öğrendik, şimdi de ne işe yarar ona göz atalım.

Amazon Web Services (AWS) ne işe yarar?



Amazon Web Services çok çeşitli ve iş amaçlı bulut tabanlı ürünler sunar. Bu ürünler depolama, veritabanları, analitik, ağ oluşturma, mobil, geliştirme araçları ve kurumsal uygulamaları içerir. Çoğunluklu olarak büyük kuruluşlar ve önde gelen devlet kurumlarının dahil olduğu milyonlarca müşteri; maliyetleri azaltmak ve daha hızlı yenileşim için AWS kullanıyor. AWS ile birçok faaliyette bulunabilirsiniz. Bunlardan bazıları için şunları söyleyebiliriz; Tüm dosyalarınızı bulutta güvenli bir şekilde depolayabilirsiniz, böylece onlara istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde erişebilirsiniz.

Bilgi depolamak için MySQL, PostgreSQL, Oracle veya SQL Server gibi yönetilen veritabanlarını kullanabilirsiniz ve müşterilerinize toplu e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıca, bahsettiğimiz kuruluşların bilinen programlama modellerini, işletim sistemlerini ve veritabanlarını kullanmasına olanak tanır.

Amazon Web Services hem birçok işinize yardımcı oluyor hem de avantajlarıyla birlikte size kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu avantajlar aslında aynı zamanda AWS’nin ne işe yaradığını da anlamanıza yardımcı olacaktır. Veri merkezlerini çalıştırmak ve bakımını yapmak için para harcamanıza gerek kalmayacak. Hızlı veri dağıtımları sunar ayrıca kolayca kapasite ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Sonuncu ama bir o kadar da önemli avantajı ise; sınırsız kapasite ile hızlı bir şekilde bulut erişimine izin verilir.

Bazı Önemli AWS Hizmetleri:

AWS Compute Services - Bulut Bilişim Hizmetleri

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud): EC2, işletim sisteminde kontrole sahip olduğunuz bulutta var olan bir sanal makinedir ve bu bulut sunucusunu istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz.

EC2, işletim sisteminde kontrole sahip olduğunuz bulutta var olan bir sanal makinedir ve bu bulut sunucusunu istediğiniz zaman çalıştırabilirsiniz. LightSail: Bu bulut bilişim aracı, uygulamalarınızı çalıştırmak için gereken bilgisayar ve ağ yeteneklerini çalıştırmak için otomatik olarak yönetir.

Bu bulut bilişim aracı, uygulamalarınızı çalıştırmak için gereken bilgisayar ve ağ yeteneklerini çalıştırmak için otomatik olarak yönetir. EKS (Elastic Container Service for Kubernetes): Bu araç sayesinde kurulum yapmadan Amazon bulut ortamında Kubernetes kullanmanıza izin verir .

Bu araç sayesinde kurulum yapmadan Amazon bulut ortamında Kubernetes kullanmanıza izin verir . AWS Lambda: Bu AWS hizmeti, bulutta işlevler çalıştırmanıza olanak tanır. Ayrıca bu araç yalnızca işlevleriniz çalıştığında ödeme yapmanızı ister ve bu sizin için büyük bir maliyet tasarrufu sağlar

Bu AWS hizmeti, bulutta işlevler çalıştırmanıza olanak tanır. Ayrıca bu araç yalnızca işlevleriniz çalıştığında ödeme yapmanızı ister ve bu sizin için büyük bir maliyet tasarrufu sağlar AWS Amazon S3 (Basit Depolama Hizmeti): Bu hizmette; dosyalar, klasörler, resimler ve belgeler gibi nesneleri depolayabiliriz.

Storage - Depolama:

Glacier: Bu arşiv hizmeti dosyalarınızı birkaç yıl ve hatta daha uzun yıllar gibi uzun bir süre depolamak için düşük maliyetlidir.

Bu arşiv hizmeti dosyalarınızı birkaç yıl ve hatta daha uzun yıllar gibi uzun bir süre depolamak için düşük maliyetlidir. Depolama Ağ Geçidi: Şirket içi sunucularınıza kurduğunuz sanal bir makinedir. Bu depolama hizmeti ile birlikte şirket içi verileriniz daha fazla dayanıklılık sağlayarak AWS'ye yedeklenebilir.

Database Services - Veritabanları

RDS (İlişkisel Veritabanı Hizmeti): Bu hizmet, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle veya SQL Server gibi ilişkisel birçok veritabanlarını çalıştırmanıza izin verir . Bu veritabanları AWS tarafından yönetilir.

Bu hizmet, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle veya SQL Server gibi ilişkisel birçok veritabanlarını çalıştırmanıza izin verir . Bu veritabanları AWS tarafından yönetilir. DynamoDB: Yüksek performanslı bir NoSQL veritabanıdır.

Yüksek performanslı bir NoSQL veritabanıdır. Elasticache: Bulut içindeki verileri önbelleğe almanın etkili bir yoludur . Buna ek olarak, en sık kullanılanlan verileri önbelleğe alarak veritabanınızın yükünü azaltmak için kullanılabilirsiniz.

Bulut içindeki verileri önbelleğe almanın etkili bir yoludur . Buna ek olarak, en sık kullanılanlan verileri önbelleğe alarak veritabanınızın yükünü azaltmak için kullanılabilirsiniz. Neptün: Bu veritabanı hizmeti oldukça hızlı, güvenilir ve ölçeklenebilir bir grafik veritabanıdır.

Bu veritabanı hizmeti oldukça hızlı, güvenilir ve ölçeklenebilir bir grafik veritabanıdır. RedShift: AWS’nin en dolu olduğu depolamalar ve karmaşık veri olan OLAP sorgularını çalıştırmak için kullanılan çözüm hizmetidir.

Security Services - Güvenlik Hizmetleri

IAM (Kimlik ve Erişim Yönetimi): Birden fazla kullanıcıyı yönetmek için kullanıcıları yönetmenize ve gruplar oluşturmanızı sağlar.

Birden fazla kullanıcıyı yönetmek için kullanıcıları yönetmenize ve gruplar oluşturmanızı sağlar. Inspector (Müfettiş): Sanal makinelerinize kurduğunuz ve sonrasında tüm güvenlik açıklarını raporlayan bir güvenlik aracıdır .

Sanal makinelerinize kurduğunuz ve sonrasında tüm güvenlik açıklarını raporlayan bir güvenlik aracıdır . Certificate Manager (Sertifika Yöneticisi): Route53 tarafından yönetilen alanlarınız için size ücretsiz SSL sertifikaları verir .

Route53 tarafından yönetilen alanlarınız için size ücretsiz SSL sertifikaları verir . WAF (Web Uygulaması Güvenlik Duvarı): Hem uygulama düzeyinde koruma sağlar hem de SQL enjeksiyonunu ve siteler arası komut dosyası çalıştırma saldırılarını engeller.

Hem uygulama düzeyinde koruma sağlar hem de SQL enjeksiyonunu ve siteler arası komut dosyası çalıştırma saldırılarını engeller. Shield (Kalkan): AWS'de ile çalışan veya kullanılan web uygulamalarını koruyan , yönetilen bir DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi) koruma hizmetidir.

Uygulama Hizmetleri

Adım İşlevleri: Bu hizmet, uygulamanızın içinde neler olduğunu aynı zamanda hangi farklı mikro hizmetleri kullandığını görselleştirmenin de bir yoludur.

Bu hizmet, uygulamanızın içinde neler olduğunu aynı zamanda hangi farklı mikro hizmetleri kullandığını görselleştirmenin de bir yoludur. SWF (Basit İş Akışı Hizmeti): Uygulama hizmetlerinde hem otomatikleştirilmiş görevleri hem de insan liderliğindeki görevleri koordine etmenin bir yoludur.

Uygulama hizmetlerinde hem otomatikleştirilmiş görevleri hem de insan liderliğindeki görevleri koordine etmenin bir yoludur. SNS (Basit Bildirim Hizmeti): Basit Bildirim Hizmeti, Amazon Web Services hizmetlerin ile ilgili olarak size e-posta veya SMS biçiminde bildirimler göndermek için kullanılabilir.

AWS Kullanan Bazı Şirketler:

Instagram,

Netflix,

Dropbox,

Talkbox ve Playfish örnekleri verilebilir.

Bu yazımızda sizlere Amazon Web Services (AWS) nedir, nasıl kullanılabilir ve ne işe yarar onları aktarmaya çalıştık. Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi AWS birçok kurum dahil olmak üzere pek çok insan tarafından kullanılmakta. Bu hizmetin bu kadar çok tercih edilmesinin en büyük özelliği bulut sistemi olarak kapsamlı işlere imza atmasından kaynaklanıyor. Hem kullanıcılarına tasarruf etmelerinde yardımcı oluyor hem de güvenli bir şekilde verilerini depolayabiliyorlar.

Çok önemli hizmetleri olması AWS’nin ne kadar kapsamlı bir hizmet olduğunu göstermektedir. Bu hizmetlere olan genel bakış sizin Amazon Web Services’ı anlamanızda yardımcı olacaktır. Umarız ki keyifli bir okuma olmuştur. Bu ve bunun gibi içeriklerin devamı için bizleri takipte kalın. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere.