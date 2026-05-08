Kia’nın Mayıs 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Picanto 1.435.000 TL’den başlarken, Niro EV, Sportage, Sorento, EV3, EV9 ve XCeed tarafında kampanya destekleri dikkat çekiyor. EV9’da 250 bin TL’ye, Niro EV’de ise 200 bin TL’ye ulaşan destekler öne çıkıyor.

Kia, Mayıs 2026 dönemi için geçerli olacak güncel sıfır otomobil fiyatlarını açıkladı.

Bu içerikte Kia’nın Mayıs 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına göz atalım.

Kia fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı Picanto 1.435.000 TL 1.335.000 TL XCeed 1.960.000 TL 1.840.000 TL Stonic 2.130.000 TL 2.130.000 TL Niro EV 2.299.000 TL 2.099.000 TL EV3 2.485.000 TL 2.405.000 TL Sportage 2.249.000 TL 2.099.000 TL EV6 3.760.000 TL 3.760.000 TL Sorento 6.390.000 TL 6.190.000 TL EV9 6.540.000 TL 6.290.000 TL

Niro EV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 150 kW, Elektrikli Elegance, Otomatik 2.299.000 TL 200.000 TL 2.099.000 TL

Kia Niro EV, markanın tamamen elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak şehir içi ve günlük kullanım odaklı bir yapı sunuyor. Elektrikli motoru ve tek donanım seçeneğiyle sade bir ürün yapısına sahip olan model, Mayıs ayında kampanya desteğiyle daha erişilebilir hâle geliyor.

Niro EV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Picanto fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 1.0L 67 PS, Benzin Feel, AMT 1.435.000 TL - 1.435.000 TL 1.0L 67 PS, Benzin Cool, AMT 1.435.000 TL 100.000 TL 1.335.000 TL

Picanto, Kia ürün gamının şehir içi kullanıma en uygun kompakt modellerinden biri olarak konumlanıyor. Küçük boyutları ve otomatik şanzımanlı yapısıyla günlük ulaşımda pratiklik arayan kullanıcıları hedefleyen model, Mayıs listesinde markanın en düşük başlangıç fiyatına sahip otomobili oldu.

Picanto opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Stonic fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 1.0L 100 PS, Benzin Cool, DCT 2.130.000 TL - 2.130.000 TL

Kia Stonic, kompakt SUV karakteriyle şehir içi pratikliği yüksek sürüş pozisyonuyla birleştiren bir model. Mayıs listesinde tek motor ve donanım seçeneğiyle yer alan Stonic, benzinli motor ve DCT şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. ([Kia][4])

Stonic opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Sunroof 60.000 TL Cool

XCeed fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 1.0L 115 PS, Mild Hybrid - Benzin Cool, DCT Otomatik 1.960.000 TL 120.000 TL 1.840.000 TL

XCeed, hatchback ve crossover çizgilerini bir araya getiren yapısıyla Kia ürün gamında farklı bir yerde duruyor. Mild hybrid benzinli motor ve otomatik şanzımanla sunulan model, Mayıs ayında 120 bin TL kampanya desteğiyle listede dikkat çeken seçeneklerden biri hâline geliyor. ([Kia][5])

XCeed opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sportage fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 1.6L 150 PS, Benzin Live, DCT Otomatik 2.249.000 TL 150.000 TL 2.099.000 TL 1.6L 150 PS, Benzin Cool, DCT Otomatik 2.700.000 TL 150.000 TL 2.550.000 TL 1.6L 150 PS, Benzin Elegance, DCT Otomatik 3.045.000 TL 150.000 TL 2.895.000 TL 1.6L 150 PS, Benzin Prestige, DCT Otomatik 3.340.000 TL 150.000 TL 3.190.000 TL 1.6L 180 PS, Benzin GT-Line, 4X4 DCT Otomatik 3.650.000 TL 150.000 TL 3.500.000 TL

Sportage, Kia’nın SUV ürün gamındaki en bilinen modellerinden biri olarak geniş donanım seçenekleriyle listede yer alıyor. Benzinli motorlu versiyonlarda Live’dan GT-Line’a uzanan seçenekler sunulurken, Mayıs ayında tüm görünen versiyonlarda 150 bin TL kampanya desteği bulunuyor. ([Kia][6])

Sportage opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket 4x4 çekiş sistemi 120.000 TL Prestige

Sorento fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 1.6L 239 PS, Hibrit Prestige Smart, 4X4 Otomatik 5 Koltuk 6.390.000 TL 200.000 TL 6.190.000 TL 1.6L 239 PS, Hibrit Prestige Smart, 4X4 Otomatik 7 Koltuk 6.530.000 TL 200.000 TL 6.330.000 TL

Sorento, Kia’nın büyük SUV tarafındaki hibrit modeli olarak geniş iç hacim ve yüksek konfor beklentilerine hitap ediyor. Mayıs 2026 listesinde 5 ve 7 koltuklu iki seçenekle sunulan modelde her iki versiyon için de 200 bin TL kampanya desteği yer alıyor. ([Kia][7])

Sorento opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV3 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 150 kW, Elektrikli Elegance Long Range, Otomatik 2.485.000 TL 80.000 TL 2.405.000 TL 150 kW, Elektrikli Prestige Standard Range, Otomatik 2.485.000 TL 80.000 TL 2.405.000 TL 150 kW, Elektrikli GT-Line Long Range, Otomatik 3.760.000 TL - 3.760.000 TL

EV3, Kia’nın elektrikli SUV ailesindeki daha yeni seçeneklerinden biri olarak farklı donanım ve menzil odaklı versiyonlarla listede yer alıyor. Elegance Long Range ve Prestige Standard Range versiyonlarında kampanya desteği bulunurken, GT-Line Long Range versiyonu kampanyasız fiyatıyla listeleniyor.

EV3 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV6 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 125 kW, Elektrikli Elegance Standard Range, Otomatik 3.760.000 TL - 3.760.000 TL

EV6, Kia’nın tamamen elektrikli model ailesinde daha üst konumda yer alan seçeneklerden biri. Mayıs 2026 listesinde Elegance Standard Range donanımıyla sunulan modelde kampanya desteği paylaşılmadı; tavsiye edilen anahtar teslim fiyat ile kampanyalı fiyat aynı seviyede kaldı.

EV6 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV9 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanya Desteği Kampanyalı Fiyat 149 kW, Elektrikli Prestige, Otomatik 7 Koltuk 6.540.000 TL 250.000 TL 6.290.000 TL 283 kW, Elektrikli GT-Line, 4X4 Otomatik 6 Koltuk 7.870.000 TL 250.000 TL 7.620.000 TL 283 kW, Elektrikli GT-Line, 4X4 Otomatik 7 Koltuk 7.870.000 TL 250.000 TL 7.620.000 TL

EV9, Kia’nın elektrikli SUV gamındaki en üst seçeneklerden biri olarak 6 ve 7 koltuklu versiyonlarla dikkat çekiyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde tüm EV9 versiyonlarında 250 bin TL kampanya desteği sunulması, modelin bu ayki en belirgin fiyat avantajı olarak öne çıkıyor. ([Kia][10])

EV9 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.