Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Figure, insansı robotu Helix-02'nin bir fabrikada insan işlerini yaptığı canlı yayın başlattı. Robot, saatlerdir sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri ilerledikçe insansı robot alanındaki gelişmeler de hızla artıyor, bilim kurgu filmlerini aratmayan sahneler gerçeğe dönüşüyordu. Bu konuda öne çıkan firmalardan biri de Figure idi. Figure, bu yılın başlarında 130 bin dolar civarı maliyeti olan, şimdiye kadar geliştirdiği en yetenekli robotu Helix-02’yi tanıtmıştı. Robot, ev işleri başta olmak üzere normalde insanların yaptığı birçok basit işi gerçekleştirebiliyordu.

Şimdi ise Figure, tarihe geçecek bir canlı yayın başlattı. Şirket, resmî hesapları üzerinden Helix-02 robotunun bir fabrika işçisinin mesaisini otonom olarak gerçekleştirdiği bir yayın yaptı.

Saatlerdir sorunsuz bir şekilde otonom şekilde fabrikada çalışıyor

Figure şirketinin yayınında neredeyse 18 saattir Helix-02 modellerinden oluşan insansı robot grubu insan seviyesinde çalışıyor. Robotlar, yayında tamamen otonom bir şekilde kargo kontrol işlemleri gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar toplamda 21.747 adet paket işlemini gerçekleştirdi ve hâlâ devam ediyor. Dönüşümlü olarak çalışan robotlar, Frank, Gary ve Bob isimlerine sahip.

Robotların insanların yerine geçebileceği uzun yıllardır konuşulan bir konuydu. Hatta bazı fabrikalarda bu tarz sistemlerin günümüzde kullandığını da görüyorduk. Ancak direkt bir insanın yerine geçip tüm mesaisini yapan tamamen otonom insansı bir robot pek görülen bir şey değil. Figure de bu konuda bir ilke imza atarak insan seviyesinde bir değil birden fazla mesai boyunca çalışmasını canlı yayımladı.

Helix-02 sistemi, yerleşik sensörleri kullanarak yürüme, nesneleri oynatma, dengede durma ve hareketlerini sürekli olarak koordine etme gibi işlevler sağlayan sağlayan birleşik bir sinir ağı kullanıyor. Hareket ve diğer konular için ayrı kontrol ünitelerine dayanan geleneksel endüstriyel robotların aksine dinamik ortamlarda uzun vadeli görevler için tasarlanan tek bir öğrenme sisteminde görme, dokunma, propriosepsiyon ve tüm vücut kontrolünü birleştiriyor.

Böylece hiç insan müdahalesi olmadan uzun süre kendi başına görevleri tamamlayabiliyor. Sistemin 1000’den fazla insan hareket verisi üzerinde eğitildiğini belirtelim. Kafa, avuç kameraları ve parmak ucu dokunsal sensörler yoluyla gelen girdileri işleyerek bunları bacaklar, gövde, kollar, bilekler ve parmaklar dahil tüm vücutta eklem hareketlerine dönüştürebiliyor.

