Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı

Samsung, Kore'ye özel olarak LG Uplus ortaklığında üretilen yeni telefonu Galaxy Buddy 5'i tanıttı. Bütçe dostu telefon, tanıdık özelliklere sahip.

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, sadece amiral gemisi cihazlarla değil, aynı zamanda daha bütçe dostu modelleriyle de çok öne çıkmayı başaran bir markaydı. Şimdi ise firma, LG UPlus ortaklığında geliştirilen Galaxy Buddy 5 isimli bir telefon tanıttı.

Galaxy Buddy 5 modeli, Samsung’un Güney Kore’ye özel olarak ürettiği bir serinn parçası. Yani diğer pazarlarda göremeyeceğiz. Ayrıca ülkede LG UPlus operatörüne özel olarak satılıyor. Cihazın ön tarafında çentikli tasarım, arkasında ise pil şeklinde adaya yerleştirilen kamera kurulumu yer alıyor.

İçerikten Görseller

Samsung, Uygun Fiyatlı Yeni Telefonu Galaxy Buddy 5'i Tanıttı
sma

Galaxy Buddy 5 neler sunuyor?

sma

Galaxy Buddy, Galaxy Quantum, Galaxy Jump gibi modeller, Samsung’un yalnızca Kore’de sattığı cihazlar. Bu modeller genellikle farklı firmalarla ortaklıklarla çıkarılıyor ve bazı küresel telefonların farklı versiyonları olarak geliyorlar. Galaxy Buddy 5 modelinde de bu var. Öyle ki telefon Galaxy A17 5G modelini temel alıyor.

Telefonda 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED bir ekran var. Cihazın işlemcisiyle ilgili bir bilgi paylaşılmamış ancak A17’nin global versiyonun Exynos 1330 işlemci vardı. Muhtemelen bu modelde de aynısını görüyoruz.

Galaxy Buddy 5 modelinin arkasında 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP’lik makro kamera var. Önde ise çentiğe yerleştirilen 13 MP’lik bir kamera bulunuyor. Telefon, 25W destekli 5000 mAh bataryayla geliyor. Siyah, mavi ve gri olarak sunulacağını ve 350 dolarlık uygun fiyata Kore’de satılacağını belirtelim.

Samsung Galaxy Buddy 5 teknik özellikleri
Ekran 6,7 inç, FHD+, 90 Hz, AMOLED
İşlemci Exynos 1330
RAM -
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh (25W)

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Akıllı Telefon Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com