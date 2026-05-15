Samsung, Kore'ye özel olarak LG Uplus ortaklığında üretilen yeni telefonu Galaxy Buddy 5'i tanıttı. Bütçe dostu telefon, tanıdık özelliklere sahip.

Dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticilerinden biri olan Samsung, sadece amiral gemisi cihazlarla değil, aynı zamanda daha bütçe dostu modelleriyle de çok öne çıkmayı başaran bir markaydı. Şimdi ise firma, LG UPlus ortaklığında geliştirilen Galaxy Buddy 5 isimli bir telefon tanıttı.

Galaxy Buddy 5 modeli, Samsung’un Güney Kore’ye özel olarak ürettiği bir serinn parçası. Yani diğer pazarlarda göremeyeceğiz. Ayrıca ülkede LG UPlus operatörüne özel olarak satılıyor. Cihazın ön tarafında çentikli tasarım, arkasında ise pil şeklinde adaya yerleştirilen kamera kurulumu yer alıyor.

Galaxy Buddy 5 neler sunuyor?

Galaxy Buddy, Galaxy Quantum, Galaxy Jump gibi modeller, Samsung’un yalnızca Kore’de sattığı cihazlar. Bu modeller genellikle farklı firmalarla ortaklıklarla çıkarılıyor ve bazı küresel telefonların farklı versiyonları olarak geliyorlar. Galaxy Buddy 5 modelinde de bu var. Öyle ki telefon Galaxy A17 5G modelini temel alıyor.

Telefonda 6,7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip Super AMOLED bir ekran var. Cihazın işlemcisiyle ilgili bir bilgi paylaşılmamış ancak A17’nin global versiyonun Exynos 1330 işlemci vardı. Muhtemelen bu modelde de aynısını görüyoruz.

Galaxy Buddy 5 modelinin arkasında 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş kamera ve 2 MP’lik makro kamera var. Önde ise çentiğe yerleştirilen 13 MP’lik bir kamera bulunuyor. Telefon, 25W destekli 5000 mAh bataryayla geliyor. Siyah, mavi ve gri olarak sunulacağını ve 350 dolarlık uygun fiyata Kore’de satılacağını belirtelim.

Samsung Galaxy Buddy 5 teknik özellikleri