Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor

Sızıntılara göre Alex Hunter, EA FC 27'deki "The Grounds" modunda yer alacak ve seriye yıllar sonra geri dönecek.

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA'in FIFA 17, FIFA 18 ve FIFA 19'da yer verdiği sevilen hikâye modu The Journey’nin yıldızı Alex Hunter, yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medyadaki sızıntılara göre Alex Hunter'ın EA FC 27 içerisinde yer alacak "The Grounds" isimli yeni bir açık dünya modunun parçası olacağı iddia ediliyor.

İçerikten Görseller

Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor
2
2

Alex Hunter tam olarak kim?

2

Hatırlayacağınız üzere Alex Hunter’ın hikâyesi, FIFA 17’de Clapham Common’daki çamurlu sahalardan başlayıp Premier Lig’e kadar uzanmış ve FIFA 19’da sona ermişti.

Şimdi ise sekiz yıl aradan sonra, Donk ve Fut Sheriff gibi güvenilir sızıntı kaynakları, Alex Hunter’ın EA FC ekosistemine bu yeni açık dünya konseptiyle entegre edileceğini öne sürüyor.

"The Grounds" modu neler sunacak?

2

Sızıntılara göre "The Grounds", oyuncuların bir şehir içinde serbestçe dolaşabildiği, berberlere, kıyafet mağazalarına ve spor salonlarına gidebildiği çok oyunculu bir açık dünya modu olacak. Detaylara göre oyuncuların sokak maçları yaparak karakterlerinin itibarını artırabileceğini ve seviye atlayabileceğini gösteriyor. Yani bir nevi 2K'nın NBA'deki moduna oldukça benziyor.

EA Başkanı Cam Weber, 2024 yılında yaptığı bir açıklamada bu tarz bir "açık dünya oyun alanı" üzerinde çalıştıklarını aslında doğrulamıştı. Weber, ekibin hem rekabetçi hem de gündelik oynanışa hitap eden, arkadaşların bir araya gelebileceği "avatar tabanlı kolektif oyun alanları" inşa ettiğini belirtmişti.

Şu an için EA tarafı Alex Hunter’ın dönüşünü resmen onaylamış değil ancak sızıntı kaynakları geçmişte de EA FC serisine dair güvenilir kaynaklar olduklarından Alex Hunter'ın "tam olarak beklediğimiz şekilde" olmasa da geri döneceğini söyleyebiliriz.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

[8-11 Mayıs] 1.380 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[8-11 Mayıs] 1.380 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

162 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

162 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 5 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

[Mayıs 2026] Toplam Fiyatı 5 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

GTA 6 Fragmanları Bizi Kandırıyor mu? İşte Eski Rockstar Oyunlarının Fragman ve Oyun İçi Grafik Kalitesi Karşılaştırması!

GTA 6 Fragmanları Bizi Kandırıyor mu? İşte Eski Rockstar Oyunlarının Fragman ve Oyun İçi Grafik Kalitesi Karşılaştırması!

Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Bilim Kurgu Filmleri Gerçek Oldu: Figure'ün İnsansı Robotu Helix-02, Canlı Yayında Saatlerdir Fabrikada Çalışıyor [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com