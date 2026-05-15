Alex Hunter, Yıllar Sonra EA FC 27 ile Geri Dönüyor

Sızıntılara göre Alex Hunter, EA FC 27'deki "The Grounds" modunda yer alacak ve seriye yıllar sonra geri dönecek.

EA'in FIFA 17, FIFA 18 ve FIFA 19'da yer verdiği sevilen hikâye modu The Journey’nin yıldızı Alex Hunter, yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Sosyal medyadaki sızıntılara göre Alex Hunter'ın EA FC 27 içerisinde yer alacak "The Grounds" isimli yeni bir açık dünya modunun parçası olacağı iddia ediliyor.

Alex Hunter tam olarak kim?

Hatırlayacağınız üzere Alex Hunter’ın hikâyesi, FIFA 17’de Clapham Common’daki çamurlu sahalardan başlayıp Premier Lig’e kadar uzanmış ve FIFA 19’da sona ermişti.

Şimdi ise sekiz yıl aradan sonra, Donk ve Fut Sheriff gibi güvenilir sızıntı kaynakları, Alex Hunter’ın EA FC ekosistemine bu yeni açık dünya konseptiyle entegre edileceğini öne sürüyor.

"The Grounds" modu neler sunacak?

Sızıntılara göre "The Grounds", oyuncuların bir şehir içinde serbestçe dolaşabildiği, berberlere, kıyafet mağazalarına ve spor salonlarına gidebildiği çok oyunculu bir açık dünya modu olacak. Detaylara göre oyuncuların sokak maçları yaparak karakterlerinin itibarını artırabileceğini ve seviye atlayabileceğini gösteriyor. Yani bir nevi 2K'nın NBA'deki moduna oldukça benziyor.

EA Başkanı Cam Weber, 2024 yılında yaptığı bir açıklamada bu tarz bir "açık dünya oyun alanı" üzerinde çalıştıklarını aslında doğrulamıştı. Weber, ekibin hem rekabetçi hem de gündelik oynanışa hitap eden, arkadaşların bir araya gelebileceği "avatar tabanlı kolektif oyun alanları" inşa ettiğini belirtmişti.

Şu an için EA tarafı Alex Hunter’ın dönüşünü resmen onaylamış değil ancak sızıntı kaynakları geçmişte de EA FC serisine dair güvenilir kaynaklar olduklarından Alex Hunter'ın "tam olarak beklediğimiz şekilde" olmasa da geri döneceğini söyleyebiliriz.