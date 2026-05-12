Volvo’nun Mayıs 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın tamamen elektrikli ürün gamındaki genişleme dikkat çekerken, EX30 modeli giriş seviyesinde konumunu korudu. Yeni model yılına sahip EX40 ve EC40 Twin Motor versiyonları da listede öne çıkan yenilikler arasında yer aldı.

İsveçli premium otomobil üreticisi Volvo, Mayıs 2026 için geçerli olacak güncel fiyat listesini duyurdu. Açıklanan listeye göre marka, elektrikli modellerde ürün çeşitliliğini artırırken XC60 ve XC90 ailesindeki hibrit seçenekleri de geniş ürün gamıyla sunmaya devam ediyor.

Bu içerikte Volvo’nun Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım detaylarını ve güncel tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.

Volvo fiyat listesi - Mayıs 2026

Model Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı EX30 2.436.910 TL - EX40 3.925.994 TL - EC40 4.409.184 TL - V60 5.478.326 TL - XC60 6.703.921 TL - XC90 10.594.384 TL -

EX30 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Elektrik Single Motor Extended Range Ultra 2.436.910 TL Elektrik Twin Motor Ultra 3.619.314 TL Elektrik EX30 Ultra P4 Long Range 2.436.910 TL

Volvo EX30, markanın kompakt elektrikli SUV modeli olarak şehir içi kullanım odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Küçük boyutlarına rağmen premium iç mekân deneyimi sunmayı hedefleyen model, Volvo’nun elektrikli dönüşüm stratejisinde önemli bir konumda yer alıyor.

EX30 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX30 Cross Country fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Elektrik Twin Motor Performance Ultra 3.758.544 TL

EX30 Cross Country, standart EX30’un daha macera odaklı versiyonu olarak öne çıkıyor. Yerden yüksek yapısı ve farklı tasarım detaylarıyla dikkat çeken model, kompakt elektrikli SUV sınıfında farklı bir alternatif oluşturuyor.

EX30 Cross Country opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EX40 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Elektrik Single Motor Extended Range Ultra 3.925.994 TL Elektrik Single Motor Extended Range Ultra (MY27) 4.336.644 TL Elektrik Black Edition Single Motor Extended Range Ultra 4.476.144 TL Elektrik Twin Motor Ultra 5.262.560 TL

EX40, Volvo’nun tamamen elektrikli kompakt SUV modeli olarak geniş iç hacim ve premium sürüş deneyimini bir araya getiriyor. Günlük kullanım konforu ile elektrikli mobiliteyi buluşturan model, farklı güç seçenekleriyle dikkat çekiyor.

EX40 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EC40 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Elektrik Single Motor Extended Range Ultra 4.409.184 TL Elektrik Black Edition Single Motor Extended Range Ultra 4.568.028 TL Elektrik Twin Motor Ultra 5.349.420 TL

EC40, coupe formuna yakın tasarımıyla Volvo’nun sportif karakterli elektrikli SUV modeli olarak konumlanıyor. Elektrikli altyapısı ve modern tasarım çizgileriyle özellikle premium elektrikli SUV kullanıcılarına hitap ediyor.

EC40 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

V60 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzin B4 FWD Mild Hybrid Plus Dark, 7 ileri Geartronic 5.478.326 TL Benzin B4 FWD Mild Hybrid Plus Dark, 7 ileri Geartronic (MY27) 5.958.559 TL

Volvo V60, station wagon gövde yapısıyla geniş bagaj hacmi ve konfor odaklı sürüş karakterini bir araya getiriyor. Premium aile otomobili arayan kullanıcılar için önemli alternatiflerden biri olmayı sürdürüyor.

V60 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC60 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 6.703.921 TL Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic (MY27) 7.292.014 TL Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic (MY27) 7.292.014 TL Benzin B5 AWD Mild Hybrid Ultra Bright, 8 ileri Geartronic 7.594.954 TL Benzin B5 AWD Mild Hybrid Ultra Dark, 8 ileri Geartronic 7.594.954 TL Benzin Black Edition Plus B5 AWD Mild Hybrid 7.700.254 TL Benzin Black Edition Ultra B5 AWD Mild Hybrid 8.025.874 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 7.965.934 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 7.965.934 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Bright, 8 ileri Geartronic 8.268.874 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Dark, 8 ileri Geartronic 8.268.874 TL Elektrik/Benzin Black Edition Plus T8 AWD Plug-in Hybrid 8.374.174 TL Elektrik/Benzin Black Edition Ultra T8 AWD Plug-in Hybrid 8.699.794 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Polestar Engineered 8.562.061 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Polestar Engineered (MY27) 9.189.034 TL

XC60, Volvo’nun premium SUV segmentindeki en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Geniş iç hacmi, yüksek sürüş konforu ve mild hybrid ile plug-in hybrid motor seçenekleri sayesinde hem şehir içi hem uzun yol kullanımına hitap ediyor.

XC60 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XC90 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 10.594.384 TL Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic (MY27) 11.123.054 TL Benzin B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 11.123.054 TL Benzin Black Edition Plus B5 AWD Mild Hybrid 11.351.474 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic 11.255.344 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright, 8 ileri Geartronic (MY27) 11.796.974 TL Elektrik/Benzin T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark, 8 ileri Geartronic 11.796.974 TL Elektrik/Benzin Black Edition Plus T8 AWD Plug-in Hybrid 12.025.394 TL

XC90, Volvo’nun amiral gemisi SUV modeli olarak lüks, geniş yaşam alanı ve yüksek güvenlik donanımlarıyla öne çıkıyor. Büyük gövde yapısı ve plug-in hybrid seçenekleri sayesinde premium SUV segmentinde güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.

XC90 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: Volvo Türkiye resmi tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listeleri.