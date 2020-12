Amazon, bu ayın başlarında The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) dizisinin oyuncu kadrosunu açıklamıştı. Şirket, önümüzdeki sene içerisinde vizyona girmesi beklenen dizinin oyuncu kadrosuna yeni eklemeler yaptığını açıkladı.

J.R.R. Tolkien'in kitabından uyarlanan ve ilki 2001 yılında vizyona giren Yüzüklerin Efendisi serisini izlememiş olsanız bile duymuşsunuzdur. İzlenme rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi serisi, birçok kişi tarafından sevilen ve tekrar tekrar açıp izlenen bir seri olmuştur. Geçtiğimiz yıl içerisinde The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) serisinin televizyon haklarını satın alan Amazon, serinin dizisini yapacağını duyurmuştu.

Yapımcılığını üstlendiği Yüzüklerin Efendisi dizi serisinin oyuncu kadrosunu bundan yaklaşık 10 ay önce açıklayan ekip, daha sonrasında daha ilk sezon bile yayınlanmadan ikinci sezonun geleceğini doğrulamıştı. Bugün ise Amazon, diziyle ilgili bir duyuru daha gerçekleştirdi. Amazon'un yaptığı duyuruya göre Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosuna 20 yeni isim daha katıldı.

İşte Yüzüklerin Efendisi dizisinin oyuncu kadrosuna katılan isimler:

Cynthia Addai-Robinson

Maxim Baldry

Ian Blackburn

Kip Chapman

Anthony Crum

Maxine Cunliffe

Trystan Gravelle

Sir Lenny Henry

Thusitha Jayasundera

Fabian McCallum

Simon Merrells

Geoff Morrell

Peter Mullan

Lloyd Owen

Augustus Prew

Peter Tait

Alex Tarrant

Leon Wadham

Benjamin Walker

Sara Zwangobani

Yapımcı J.D. Payne ve Patrick McKay, "J.R.R. Tolkien'ın ele aldığı dünya epik ve oldukça farklı. Dünyanın dört bir yanından gelen bu inanılmaz yetenekli sanatçılar, bu dünyayı yeniden canlandırmak için yıllar süren benzersiz ve parlak sanatçılar aramanın emeklerini temsil ediyor. Amazon'un The Lord of The Rings serisinin oyuncu kadrosu bir ekipten daha fazlası. Biz bir aile gibiyiz ve her birini Orta Dünya'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz" açıklamalarında bulundular.

2017 yılında doğrulanan ve çalışmalarına başlanan Yüzüklerin Efendisi dizi serisinin önümüzdeki yıl içerisinde vizyona girmesi bekleniyor. İlk sezon çekimleri hala devam eden dizinin net bir yayın tarihi bulunmasa da önümüzdeki sene içerisinde yayınlanacağı biliniyor.