AMD, Amazon'da Çok Satan İşlemciler Listesini Ele Geçirdi

AMD, müşterilerine sunduğu yüksek performanslı ve rakiplerine göre uygun fiyatlı işlemcileri sayesinde 2019'u büyük bir başarıyla bitirdi. Yetinmeyip 2020 yılına girdikten hemen sonra çıtayı daha da yükselten şirket, Amazon'da en çok satan işlemciler listesinde rakipsiz hâle geldi.

Yaklaşık bir ay önceki verilere AMD, Amazon’un “En Çok Satan 10 İşlemci” listesinde tam 8 model ile yer alıyordu ancak şirket bununla yetinmedi ve sonunda listede bulunan Intel 9900K ve Intel 9600K modellerini yerlerinden etmeyi başardı.

En çok satılan 10 işlemcinin de üreticisi olan AMD, teknoloji sektöründe eşi görülmemiş bir yükselmeye imza attı. Başta rekabete bile giremeyen işlemciler üretirken şimdi en çok satanlar listesini ele geçiren şirket, genelde 2 dolar olan hisse değerini 48 dolara yükselterek toparlanmanın ve azmin nasıl başarıya ulaştırdığını tüm dünyaya gösterdi.

AMD’nin tamamen ele geçirdiği Amazon’un en çok satan işlemciler listesi sırasıyla şu şekilde:

AMD RYzen 5 2600

AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 7 2700

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 5 2600X

AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 7 3700X

Intel'i yerinden eden neydi?

Intel’in en çok satan işlemcisi, çekirdek başına 58 dolar fiyata sahip Intel 9900K, listedeki yerini yeni kaybetti ve bunun nedeni aslında gayet açık. Intel 9900K oyun performansı olarak çekirdek başına 23 dolarlık bir fiyatla gelen Ryzen 7 2700X’ten bir nebze daha üstün olsa da aralarındaki performans farkı, fiyat farkı ile oldukça tutarsız.

Fiyatlarına göre daha üstün performans vadeden AMD işlemcileri, aynı zamanda kendi soğutma sistemlerini de beraberinde getiriyor ancak sağladığı performansa göre AMD işlemcilerinden daha pahalı fiyatlara sahip Intel işlemcileri yanlarında hiçbir eklenti sunmuyor.

Intel her ne kadar hasılat açısından AMD’den daha büyük bir şirket olsa da güncel durumlara göre bu büyüklük risk altında. 2020 yılı, AMD için büyük olanaklar sağlayacak bir yıl olacakken 14 nm’lik işlemcileriyle hâlâ tüketici beklentisini karşılayamayan Intel için oldukça zorlu bir yıl olabilir.