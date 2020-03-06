AMD, Yeni Nesil Ekran Kartlarında Farklı Soğutucu Kullanacak

AMD, NVIDIA'yı takip ederek yeni nesil ekran kartlarında aksiyel fan soğutucu kullanmaya başlayacağını açıkladı. AMD'nin yeni tipteki aksiyel fan soğutucularını Radeon ekran kartlarında piyasaya sunacağı belirtiliyor.

Siz de vantilatör tipi işlemci soğutucularının hayranı değilseniz AMD'nin iyi bir haberi var. AMD, gelecek nesil Radeon ekran kartlarıyla birlikte vantilatör tipi soğutucudan vaz geçiyor. AMD de tıpkı NVIDIA'nın GeForce RTX ekran kartlarında yaptığı gibi aksiyel fan soğutucusuna geçiş yapacak.

İşlemci soğutucuları söz konusu olduğunda vantilatörlerin sıcak havayı doğrudan dışarı atma avantajı bulunuyor çünkü havalandırma çıkışı genişletme yuvasında yer alıyor. Bununla birlikte genel olarak bakıldığında bu soğutucular aksiyel fanlar kadar iyi soğutmuyor ve çoğunlukla daha çok ses çıkarıyor.

AMD'nin eski ekran kartlarında kullanılmıştı:

AMD, şimdiye kadar soğutucu türünü değiştirmeye direniyordu. Şimdi bu durum değişecek gibi görünüyor. AMD, çarşamba günü düzenlediği toplantıda yeni soğutucusuyla ilgili bir poster yayınladı. Sunum sırasında bu poster gözden kaçmıştı ancak posterin Reddit'e koyulmasıyla birlikte AMD'nin planlarına daha yakından bakma imkânı ortaya çıktı. AMD'nin Başkan Yardımcısı Scott Herkelman da değişikliği doğruladı ve yeni nesil ekran kartlarıyla birlikte vantilatör tipi fanların kullanılmayacağını söyledi.

Aslında bu durum, AMD için tamamen yeni sayılmaz. Daha önce Radeon VII (Vega) ekran kartında üçlü aksiyel fan soğutucu kullanılmıştı ancak bunun haricinde bir aksiyel fan soğutucu bulmak için çok gerilere gitmeniz gerekiyor. Radeon RX 5000 serisi (Navi) ve 500/400 serisi (Polaris) özel olarak vantilatör tipi soğutucuların referans modelleri olarak gösteriliyordu.

Poster doğruysa yeni nesil Radeon ekran kartları, çift fan soğutucu çözümüyle kullanıcılara sunulacak. Kartın genel stili NVIDIA'nın modern GeForce çizgisinde yer alıyor gibi görünüyor.

Dün AMD’nin merakla beklenen Ryzen Pro 4000 serisinde yer alan iki işlemcinin özellikleri, 3DMark üzerinde ortaya çıkmıştı. 3DMark üzerinde kendisini gösteren her iki işlemcinin de bir Lenovo bilgisayar üzerinde test edilmiş olması dikkat çekmişti.