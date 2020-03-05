Dünyanın En Güçlü Bilgisayarında AMD Ürünleri Kullanılacak

AMD, HPE ve Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı (LLNL), yeni bir süper bilgisayar projesini açıkladı. Projeye El Capitan (Kaptan) adı verildi. Yeni sistem 2 exafloptan hızlı olacak.

Son yıllarda süper bilgisayar çalışmaları hayatımıza yeni bir kavramı dahil etti: Exafloplar. Exaflop, bir hız ölçüm birimi olarak biliniyor ve bir saniyede 1 milyar adet 1 milyar işlem yapmayı ifade ediyor.

Geliştirilen süper bigisayarların hızı, yeni bir projeyle birlikte ilk defa 2 Exaflopun üstüne çıkacak. Bu büyüklükte bir çalışma için de farklı kurumların bir araya gelmesi gerekiyor. El Capitan adlı süper bilgisayar için ise AMD, HPE ve Lawrance Livermore Ulusal Laboratuvarı iş birliğine gidecek.

En hızlı bilgisayarı 10’a katlayacak

Şu anda dünya üzerindeki en hızlı bilgisayarın adı Summit. El Capitan ise Summit’ten 10 kat daha hızlı olacak. Hatta yapılan açıklamaya göre bu süper bilgisayar, “bugünün en kuvvetli 200 bilgisayarının toplamından daha kuvvetli” olacak.

El Capitan’ın 2 exaflopluk gücüyse LLNL’deki araştırmacıların yaptığı araştırmalara yardımcı olacak. Süper bilgisayar ayrıca ABD’nin nükleer silahlarının güvenliğinden, korunmasından ve güvenilirliğinden de sorumlu olacak. Süper bilgisayar yapay zeka çalışmalarında da kullanılabilecek.

LLNL Yöneticisi Bill Goldstein, cihazın “AMD CPU ve GPU’ların sağladığı eşsiz hesaplama kapasitesi ile Amerika’nın küresel sahnedeki yüksek performans bilgisayar alanında liderliğini devam ettireceğini” ve “ülkenin benzeri olmayan nükleer caydırıcılık gücünün görünür bir sembolü olacağını” ifade etti. Goldstein ayrıca bu çalışmanın devlet ile özel sektörün bir arada yaptığı çalışmaların bir örneği olduğunu söyledi.

El Capitan 2023’te aktif olacak

El Capitan’ın “Merhaba dünya” demesi, 2023 yılının başlarında olacak. Haliye bu cihazda kullanılacak olan AMD teknolojilerinin hangisi olduğunu daha AMD bile kesin olarak bilmiyor. Yeni mimariler ve yeni işlemcilerin projede kullanılması düşünülüyor. Yine de, farklı işlemcilerin kullanılacağı sistemde şu anki en yeni işlemciler olan Epyc işlemciler ve bir sonraki nesil, Zen 4 mimarili Genoa kod adlı işlemcilerin kullanılacağı biliniyor.

El Capitan’da CPU ve GPU’lar bir arada kullanılacak. Üçüncü nesil AMD Infinity Mimarisi ile yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli bağlantı bir araya gelecek. Bir Epyc CPU ve dört Radeon Instinct GPU bir arada kullanılarak El Capitan’ın bir nodunu oluşturacak.