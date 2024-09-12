AMD'nin Variable Graphics Memory (VGM) teknolojisi, AI 300 dizüstülerde kullanılabilecek. Bu yenilik grafik performansını artırmayı vadediyor.

AMD, yeni Variable Graphics Memory (VGM) teknolojisini duyurdu. Bu yenilik sayesinde dizüstü bilgisayar kullanıcıları, sistem RAM'lerini GPU'larına aktararak daha yüksek grafik performansı elde edebilecekler. Özellikle oyuncu dizüstü bilgisayarları için önemli bir gelişme olan bu teknoloji, düşük kapasiteli ekran kartlarıyla bile daha iyi oyun deneyimi sunabilir.

VGM özelliği, şu anda sadece AMD AI 300 “Strix Point” dizüstü bilgisayarlarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar AMD Adrenalin uygulaması üzerinden sistem belleğinin yüzde 75'ini video belleği (VRAM) olarak ayarlayabiliyor. Örneğin, 32GB RAM ve 512MB VRAM'e sahip bir dizüstü bilgisayar, VGM teknolojisiyle 24GB sistem belleği ve 8GB VRAM sunabiliyor. Bu da, daha düşük kapasiteli ekran kartlarıyla daha yüksek grafik ayarlarında oyun oynamayı mümkün kılabiliyor.

Variable Graphics Memory (VGM) ile her oyunda aynı performans mümkün mü?

İlk testlerde bazı oyunlarda belirgin bir performans artışı gözlemlenirken, diğerlerinde bu artış sınırlı kalmış. VGM teknolojisinin her oyun için aynı derecede etkili olup olmayacağı henüz netleşmemiş. Ayrıca, AMD'nin Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2) desteğiyle birlikte FPS değerlerinde önemli artışlar sağlanabileceği belirtiliyor. Örneğin, AFMF 2 ve VGM açıkken, bazı oyunlarda FPS değerleri 65'ten 105'e kadar çıkabiliyor.

AMD'nin Variable Graphics Memory teknolojisi, oyunculara grafik performansını artırmak için yeni bir seçenek sunuyor. Ancak her oyun için performans artışının farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Daha yüksek grafik ayarlarında oyun oynamak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.