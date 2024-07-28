AMD Ryzen 9000 Serisinin Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

AMD Ryzen 9000 serisinde yer alan 9900X, 9700X ve 9600X modellerinin benchmark sonuçları ortaya çıktı.

AMD, yakın zamanda yaptığı açıklama ile Ryzen 9000 serisinin çıkışını, modele göre değişmekle birlikte bir-iki hafta kadar ertelemişti. Ryzen 9000 serisinde yer alan 9900X, 9700X ve 9600X modelleri 15 Ağustos'ta tanıtılacak ve bu modellerin benchmark sonuçlarının da 14 Ağustos'ta yayımlanması bekleniyordu. Test sonuçları sızdırıldı ve CPU'ların Cinebench R23 test sonuçları belli oldu.

Cinebench R23, en popüler CPU benchmark testleri arasında yer alıyor. Hatta AMD de Zen5 overclock kapasitesini göstermek amacıyla bu benchmark testini kullanmıştı.

İşte benchmark sonuçları:

Yeni benchmark testi 12 çekirdekli Ryzen 9 9900X, 8 çekirdekli Ryzen 7 9700X ve 6 çekirdekli Ryzen 5 9600X işlemcilerin performanslarını ortaya koyuyor. Öte yandan bu işlemcilerin denendikleri sistem hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Cinebench'in kullandığı konfigürasyonlar, güç limiti ya da araçlar belirtilmediği için bu veriler yanıltıcı olabilir.

Yine de genel olarak baktığımızda AMD'nin Zen4'ten Zen5'e geçişi işlemcilerin verimliliğini de arttıracak gibi gözüküyor. Genel olarak AMD, tek çekirdek performansında %10 ile %15 arasında, çoklu çekirdek performansında da %10 ile %13 arasında gelişme bekliyor.

Bakalım AMD yeni CPU'ları tanıttığında karşımıza nasıl rakamlar çıkacak ve işlemciler ne kadar verimli olacak.