AMD Hisseleri Tüm Zamanların En Yüksek Değerine Ulaştı

ABD merkezli mikroçip üreticisi olan AMD'nin hisseleri, neredeyse 20 yılın ardından yeni bir rekor kırarak 49 dolar seviyesinden işlem gördü. Şirketin önümüzdeki dönemde yapacağı işlerle yeni rekorlara imza atması bekleniyor.

2012 yılında satılmanın eşiğinden dönen ABD merkezli mikroçip üreticisi AMD, son yıllarda yaptığı hamlelerle sektörde adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Geride bıraktığımız 2019 yılını da başarılarla dolu bir şekilde geçiren şirket, zirve yapan hisse senedi fiyatlarıyla önümüzdeki yıllarda en büyük rakibi Intel’in canını oldukça sıkacağa benziyor.

Yalnızca 5 yıl öncesine kadar 2 dolara kadar gerileyen hisse senedi fiyatlarının ardından AMD, bugün itibarıyla 49 dolar seviyesine dayanan hisse fiyatları ile neredeyse 20 yıldır ulaşamadığı bir başarıyı tekrar yakaladı. Peki yakın tarihte oldukça zorlu eşiklerden geçen şirket, nasıl oldu da bu kadar değer kazanmayı başardı? Gelin bu sorunun yanıtına biraz daha yakından bakalım.

2017’ye gelindiğinde AMD hisseleri 10 dolar barajını aşmıştı:

Kişisel bilgisayar ve sunuculara yönelik işlemci üretiminde Intel ile kıyasıya bir rekabet içerisinde olan AMD, Lisa Su’nun yönetime geçmesi ve Jimmy Keller ile Raja Khoduri gibi isimlerin şirkette büyük sorumluluklar almasıyla adeta şirket içinde yeniden yapılanmaya gitti.

Bu yapılanma sürecinde Polaris ve Zen mimarileri ile beklediği başarıyı elde eden şirket, yatırımcılarının da yüzünü güldürmeyi başardı. Ardından 2016 yılında Radeon RX serisi piyasaya sürüldü ve Ryzen ailesinin ön gösterimleri yapıldı. Yıllar 2017’yi gösterdiğinde ise şirketin hisseleri neredeyse 5 kat değer kazanarak 10 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı.

AMD, kendi rekorunu kırdı:

Öte yandan grafik cephesinde Vega mimarisi ile Nvidia’nın arkasında kalan AMD, bu yıl ilk defa gösterilen Navi mimarisine sahip ekran kartları ile grafik sektöründe de iddialı olduğunu göstermeye başladı. Tabii ki Navi mimarisini kullanan ekran kartlarının piyasada ne tür bir tepki vereceğini söylemek için henüz çok erken ancak AMD’nin bu süreci iyi bir şekilde yönetebileceği söyleniyor.

Elbette AMD’nin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük başarılara imza atması hisse senedi fiyatlarında da görüldü. 2019 yılının Ocak ayında NASDAQ’da 19 dolardan işlem gören AMD hisseleri, önce haziran ayında 30 dolar, daha sonra kasım ayında 40 dolar barajını aştı. Son olarak bugün içerisinde 49,36 dolara kadar dayanan hisseler, böylece AMD tarihinin rekorunu kırmış oldu.

Önümüzdeki dönemde AMD’den yeni rekorlar gelebilir:

ABD merkezli şirket, bu yıl TSMC’nin en büyük 7 nm’lik müşterisi olacak. Bu noktada en büyük rakibi Intel ise halen daha 10 nm sürecinde mobil işlemcilerin verimliliğini tam olarak sağlayabilmiş değil. Masaüstü cephesindeyse en yakın tarih olarak 2022 gösteriliyor. Bu da AMD’nin ekmeğine yağ sürüyor.

Grafik tarafına gelecek olursak AMD açısından işler o kadar da kolay değil. Sektörün şu anda açık ara devi olan Nvidia’nın yeni nesil Ampere GPU'su, daha piyasaya sürülmeden hakkında çıkan iddialarla korku salmaya başladı zira Turing GPU’lara göre %50 daha fazla performans vereceği söyleniyor.

Öte yandan yeni nesil konsollar olan PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında AMD yongalarının kullanılacak olmasıysa şirketi 2020’nin ikinci yarısında oldukça hareketli günlerin beklediğinin habercisi. Kısaca bir özet geçmek gerekirse AMD cephesinde yaşanacak yeni rekorların pek de sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz.