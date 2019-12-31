AMD'nin 48 Çekirdekli Threadripper İşlemcisi Ortaya Çıktı

Intel'le girdiği savaşta giderek üstünlük kurmaya başlayan AMD, 2020 yılında bizi bir sürprizle karşılayabilir gibi duruyor. CPU-Z'deki desteklenen donanımlar listesinde AMD'nin 48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X işlemcisi gözüktü.

Intel ile mücadelesinde gittikçe güçlenen AMD, önümüzdeki yıl yalnızca 1 adet 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisi çıkarmayacak gibi duruyor. Çünkü eğer çıkan söylentiler doğruysa, 2020 yılında AMD’den 2 adet 3. nesil Ryzen Threadripper işlemcisi çıktığını göreceğiz.

64 çekirdekli Ryzen Threadripper 3990X’in yüksek performanslı bilgisayarlarda Intel’i alt üst edebileceği potansiyelini zaten biliyorduk. Fakat TechPowerUp tarafından yapılan habere göre CPU-Z’nin desteklediği donanımlar arasında farklı bir işlemci daha görüldü. Bu işlemci ise 48 çekirdekli Threadripper’dan başkası değildi.

AMD’nin 48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X’in geleceği, CPU-Z destek listesinde doğrulandı:

TechPowerUp’ın haberine göre AMD, dördüncü 3. jenerasyon Ryzen Threadripper işlemcisini çıkarmaya dair planlar yapıyor. Bu çip, Ryzen Threadripper 3980X olarak adlandırılacak ve 48 çekirdekle birlikte 96 iş parçacığına ev sahipliği yapacak. Yani Ryzen Threadripper 3990X’in ve Threadripper 3970X’in arasında bir model olacak.

Yapılan haberin kaynağı ise CPU-Z’nin 1.91 versiyonunda bulunan destek kodlarıydı. Fakat TechPowerUp, yaptığı haberde herhangi bir koda yer vermedi. Dolayısıyla haberde herhangi bir kanıt olmadığından böyle bir şey görüp görmeyeceğimiz önümüzdeki günlerde ancak netleşir.

Ayrıca yeni işlemci CPU-Z’de ortaya çıkmış olsa da bu yalnızca bir numune olabilir. Yani AMD, bu işlemciyi piyasa sürebilir de sürmeyebilir de. AMD’nin 48 çekirdekli işlemcisi piyasaya sürülürse çekirdek sayısının yanı sıra 280 MB önbellek ve 280 W’lık TDP’ye sahip olacak.

Tüm bunların yanı sıra bu işlemcinin çalışma hızı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Bunun yanı sıra 48 çekirdekli işlemcinin fiyatı da ayrı bir tartışma konusu. Ryzen Threadripper halihazırda 1.999 dolarlık fiyat etiketine sahip. AMD, bu işlemcisini 2.499 dolar ila 2.999 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürebilir.

7-10 Ocak tarihlerinde düzenlenecek CES 2020 etkinliğinde AMD’nin 64 çekirdekli işlemcilerini görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Eğer 48 çekirdekli işlemci iddiası doğruysa, bu işlemcinin de etkinlikte gösterileceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta CES 2020’de göreceğimiz gelişmeleri bizden öğrenebilirsiniz. Takipte kalın :)