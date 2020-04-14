AMD, 3 farklı 2. nesil EPYC işlemcisini piyasaya sürdü. EPYC 7F32, EPYC 7F52 ve EPYC 7F72 işlemciler, Intel'in pazar payını azaltacak gibi görünüyor. Yeni işlemcilerin maliyeti, Intel Xeon işlemcilerden yaklaşık %50 daha az.

Dünya genelinde yonga piyasasının en büyük iki markası olan AMD ve Intel, fiyatlar konusunda da birbirlerine çelme takmaya çalışıyor. 3 adet 2. nesil EPYC sunucu işlemcisini piyasaya sürdüğünü açıklayan AMD, işlemcilerde Intel'in Xeon işlemcilerine göre %50 daha az maliyete olduğunu belirtti.

Yeni yongalar, AMD'nin Intel'den piyasa egemenliğini alma hamlelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. AMD; yakın zamanda veritabanı işleme, yüksek performanslı hesaplama ve yüksek yakınsama altyapısı için tasarlanan yüksek performanslı Zen 2 çekirdekleriyle avantajlı konuma geçmişti.

Yeni yongaların fiyatları uygun görünüyor:

AMD tarafından piyasaya sürülen yeni işlemciler; EPYC 7F32 (8 çekirdek), EPYC 7F52 (16 çekirdek) ve EPYC 7F72 (24 çekirdek). İşlemcilerde 500 MHz'e kadar ek baz frekansı ve yüksek miktarlarda ön bellek bulunuyor. AMD, bu tasarımların EPYC'i çekirdek başına dünyanın en yüksek performansına sahip x86 sunucu merkezi işlem birimi yaptığını belirtiyor. EPYC'in bir önceki ikinci nesil işlemcileri 2019'un üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmüştü.

AMD EPYC 7Fx2 işlemcileri, sektördeki iş yüküne yönelik yüksek performans sağlayacak. Bunlar arasında rakipleriyle kıyaslandığında %17'ye kadar daha yüksek SQL sunucu performansına sahip veritabanları, rakiplerine kıyasla %47'ye kadar daha yüksek VMmark 3.1 puanlı hiper yakınsama altyapısı, yine rakiplerine nazaran çekirdek başına düşen bireysel hesaplamalı akışkanlar dinamiği uygulamalarında %94'e kadar daha yüksek performanslı hesaplama (HPC) yer alıyor.

Yeni ikinci nesil AMD EPYC 7Fx2 işlemcilerinin çekirdek başına düşen performansta lider olduğunu kaydeden AMD, yeni işlemcilerin Zen 2 çekirdeklerini, PCIe 4/DDR4-3200 belleklerinin sistem tasarımı yeniliklerini ve AMD Infinity mimarisini bir araya getirdiğini vurguladı.

Yeni işlemcilerin fiyatlarıysa şöyle: