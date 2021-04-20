Bulut oyun platformlarının artmasıyla beraber bir hamle de AMD’den geldi. Radeon yazılımına gelecek Adrenalin Edition güncellemesi sayesinde bilgisayar paylaşımı yapma özelliği kazanacaksınız.

Radeon Software Adrenalin Edition’la AMD bilgisayarlar için yeni bir dönem başlıyor. GeForce Now ve Google Stadia’nın hızlı yükselişinin ardından AMD kullanıcılarına “kendi bulut sistemlerini” kurma fırsatı tanıyor. Radeon ekran kartları sayesinde artık arkadaşlarınızın bilgisayarında oyun oynayabilir ya da problemlerini çözmeye başlayabilirsiniz.

AMD Link sayesinde mobil cihazlarınızı kullanarak bilgisayarınızdan oyun oynayabilirken, artık her cihazdan kendinizin ya da arkadaşlarınızın cihazlarında oyun oynayabileceksiniz. Ancak hatırlatmakta fayda var bu özellik için “iki tarafında Radeon ekran kartı” kullanması zorunluluğu bulunuyor. AMD’nin daha kapalı bir sistemle cihaz paylaşımını sağlaması aslında piyasadaki AMD kullanımını arttırmayı sağlamak istemesi olarak açıklanabilir.

Radeon kullanıcıları için yeni bir sektör doğabilir

Radeon Software Adrenalin Edition güncellemesinin ardından “PC Kiralama” sektörününün doğabilmesi mümkün. Özellikle COVID-19 Pandemisi nedeniyle dünyanın her yerinde internet cafeler bildiğiniz üzere kapalı. Radeon ekran kartlarıyla tekrar dizayn edilecek makinelerle, online ödeme alınarak PC kiralama hizmeti sunulabilir. Adrenalin Edition’la beraber ilgili makineye süreli bağlanma özelliği geleceği için internet kafe sahiplerinin küçük bir entegrasyonla bu işten para kazanması oldukça muhtemel.

Düşündüğünüzde arkadaşlarınızda her oyunun olmayacağını tahmin edebilirsiniz ancak internet kafelerdeki toplu hesaplar sayesinde gerçekten iyi bir performansla oyun oynayabilir olacaksınız. Elbette bu ön görüyü sadece Webtekno ekibi olarak yapmadığımıza eminiz. Bununla beraber AMD Link Adrenalin Edition’la yeni bir ekosistem de doğabilir. Yakında saatlik ya da günlük kiralık Radeon ekran kartlı bilgisayarları internette bolca görebilirsiniz.