NVIDIA'dan GeForce NOW Global Fiyatlarına Dev Zam

Oyun sektörünün en önemli markalarından NVIDIA, bulut tabanlı oyun servisi GeForce NOW'ın global fiyatlarına zam yaptı. Son zamlar ile birlikte GeForce NOW'ın aylık ücreti yüzde 100 artmış oldu.

NVIDIA’nın bu hafta itibarıyla Türkiye’de de kullanıma açılan bulut tabanlı oyun servisi Geforce NOW ile ilgili yeni ve oyunseverlerin keyfini kaçıracak yeni bir gelişme yaşandı. NVIDIA, Türkiye fiyatı fazlasıyla tartışılan GeForce NOW’ın şimdi de global fiyatlarına zam yaptı.

NVIDIA’nın resmi blog sayfasında yayımlanan yeni bir makaleye göre NVIDIA GeForce NOW’ın yeni global fiyatı aylık 9,99 dolar, yıllık 99,99 dolar olacak. Ancak NVIDIA, GeForce NOW’ın kurucu üyeler olmadan bugünlere gelemeyeceğinin farkında olduklarını ifade ederek aylık 4,99 dolarlık bir Founders for Life avantajı sunacaklarını da aktardı.

NVIDIA GeForce NOW global fiyatları

Eski fiyat(aylık): 4,99 dolar

Yeni fiyat(aylık): 9,99 dolar

Yeni fiyat(yıllık): 99,99 dolar

NVIDIA’nın GeForce Now global fiyatlarını güncellemesiyle(!) birlikte bu hafta başı itibarıyla Türkiye’deki oyunseverlere hizmet vermeye başlayan açıklandığı andan itibaren günlerce tartışılan GeForce NOW Game+ fiyatlarının neden görece yüksek olduğu da anlaşılmış oldu.

Turkcell-NVIDIA iş birliği ile hizmet veren GeForce NOW Game+ için aylık abonelik ücreti 75 TL olarak açıklanmıştı. Oyun severler, GeForce NOW global fiyatının neredeyse iki katı olması nedeniyle Game+’ın fiyatını fazlasıyla eleştirmişlerdi.

Tüm oyunseverler GeForce NOW’ın Türkiye fiyatının indirilmesini umarken NVIDIA, global fiyatlara yüzde 100 zam yaparak tüm oyuncuları şaşırtmış oldu. Bu zammın ardından Turkcell'in GeForce NOW Game+ fiyatına zam yapmaması halinde GeForce NOW Türkiye fiyatının global fiyatlar ile karşılaştırıldığında "normal" hale geldiğini söyleyebiliriz.

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