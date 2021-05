AMD Radeon RX 580 ile Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Kripto madencileri nedeniyle fiyatları bir yılda iki katından fazla duruma gelen, 1080p oyunculuğun en iyi kartlarından olan RX 580, performansı ile adeta yıllara meydan okuyor. Günümüzde çıkan ve sistem yakan çoğu oyunu; biraz fazla ısınsa da kabul edilebilir seviyede oynatan RX 580, özellikle 8 GB versiyonu ile Nvidia rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.

1080p oyunların vazgeçilmez kartı Radeon RX 580, güncel oyunlarda dâhi hâlâ iyi performans göstermeye devam ediyor. Çok eski bir kart olmaması nedeniyle günümüz oyun dünyasına iyi ayak uydurmayı başaran RX 580 serisinin popüler modeli Sapphire Nitro+ RX 580 ekran kartları ise ülkemizde bir hâyli fazla satılıyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki; mining için kullanılan 8 GB VRAM’li RX 580 serisi ekran kartlarını bu nedenle uygun fiyatlı olarak bulmak neredeyse imkânsız hâle gelmiş durumda.

Radeon RX 580, özellikle 8 GB VRAM versiyonu ile oyun kısmında harikalar yaratmayı başarıyor. En büyük rakibi olan Nvidia GTX 1060’ın FPS noktasında genelde önüne geçen RX 580, eksi olarak bir miktar ısınma problemine sahip. Her şeye rağmen RX 580, şu an birçok hazır sistemde kullanılan GTX 1650’nin önüne geçerken, GTX 1660 ile de neredeyse kafa kafaya performans gösteriyor. Bu içeriğimizde, RX 580 ile sıkıntısız oynayabileceğiniz genellikle son birkaç yılda çıkış yapmış en iyi oyunlara bakıyoruz.

Radeon RX 580 ile oynayabileceğiniz yeni ve en iyi oyunlar:

Shadow of the Tomb Raider

Oyun testlerinin vazgeçilmezi, modern Tomb Raider serisinin en son oyunu Shadow of the Tomb Raider; RX 580 ile gayet uyumlu çalışıyor. Efsanevi Lara Croft ile Maya kültürüne doğru tehlikeli bir yolculuğa çıktığımız bu oyunda, bir önceki oyunda yine Lara’nın serbest bıraktığı Maya kıyametini durdurmaya çalışıyoruz. Shadow of the Tomb Raider, her ne kadar oynanış bakımından bir önceki oyunları tekrarladığı nedeniyle eleştirilse de zorlayan bulmacaları ve sürükleyici hikâyesi ile oldukça fazla beğeni toplamayı başardı.

Horizon Zero Dawn

Bildiğiniz üzere Sony, PlayStation 4 özel oyunlarından bazılarını PC’ye getirmeye başladı. Bu furyaya öncülük eden ve 2021’de ikincisi çıkacak olan Horizon Zero Dawn ise sistem zorlayan bir oyun. RX 580 ile özel grafik ayarları sonucunda uyumlu çalışan Horizon Zero Dawn; oldukça ilginç hikâyeye sahip, övgüler alan bir açık dünya aksiyon oyunu. Makinelerin dünyaya ele geçirdiği kıyamet sonrası uzak gelecekte geçen Horizon Zero Dawn’da, baş karakterimiz Aloy ile şu an içerisinde bulunduğumuz modern dünyanın izlerini keşfediyor ve kıyamet sonrası makinelerin hüküm sürdüğü dünyada oluşan yeni toplumsal yapılara tanıklık ediyoruz.

Hitman 3

Ajan 47 olarak fantastik, türlü türlü suikastler yaptığımız Hitman serisinin son oyunu Hitman 3, 2021 yılının en beğenilen oyunlarından biri oldu. Optimizasyon yönünden oldukça iyi iş başaran bu oyun ise yüksek ayarlarda ve 1080p çözünürlükte RX 580 ile adeta akıyor. World of Assassination üçlemesinin sonunu getiren Hitman 3, altı yeni harita ile geliyor. İkinci oyunun bıraktığı yerden devam eden Hitman 3’te; Ajan 47, Diana Burnwood, Olivia Hall ve Lucas Grey’in The Partners’ı alt etme hikâyesini takip ediyoruz.

Metro Exodus

Efsane Metro serisinin son ve en beğenilen oyunu olan Metro Exodus ile kıyamet sonrası Moskova’ya geri dönüyor ve Artyom olarak tekrar silahlarımızı kuşanıyoruz. Genel olarak bir yol hikâyesi olan Metro Exodus, oynanış bakımından çizgisel olarak ilerlese de ilk iki oyuna göre daha çok serbestlik ve daha büyük bir açık dünya sunuyor. RX 580 ile 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda gayet uyumlu çalışan Metro Exodus, son dönemde çıkan en iyi FPS aksiyon oyunlarından biri.

Resident Evil Village

Çiçeği burnunda yeni RE oyunu Resident Evil Village, 2021 yılının en çok beklenen oyunları arasında başı çekiyordu. Resident Evil 7’nin bıraktığı yerden hikâyeye devam eden RE Village, bizleri bir kez daha Ethan Winters olarak her türden korkunç yaratık ile baş başa bırakıyor. Vampirlerin, kurt adamların ve garip yaratıkların cirit attığı köyde, bir de sinsi sinsi dolaşan Chris Redfield ile uğraşıyoruz. RX 580’in 4 GB modelinde dâhi gayet akıcı şekilde oynanabilen Resident Evil Village, optimizasyon yönünden harika bir iş ortaya koyuyor.

Forza Horizon 4

Otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi olan Forza Horizon 4, Steam fiyatıyla da bir hâyli gönlümüzü kazanmıştı. Dönemin en popüler yarış oyunu olan Forza Horizon 4, hayallerimizi süsleyen arabaları şahane grafikler ve mükemmel sürüş hissi ile deneyimlememize olanak sağlıyor. Uyumluluk konusunda harika işler başaran Forza Horizon 4, RX 580 ile de sorunsuz şekilde akıyor. Fakat oyunun Steam versiyonunda bazı optimizasyon sorunlarının olduğundan sıkça bahsediliyor. Steam’e yeni portlanan hemen hemen her oyunda olan bu sorunların yakın zamanda çözüleceğini düşünüyoruz.

DiRT Rally 2.0

Son dönemlerin bir diğer popüler ralli/yarış oyunu olan DiRT Rally 2.0, dünyanın birçok yerindeki ünlü ralli pistlerini evimize kadar getiriyor. Simülasyon yönü ağır basan bu oyunda, gerçek bir ralli sürücüsünün yaşadığı stresi adeta evimizde bizler de yaşıyoruz. ABD, Arjantin, İspanya, Polonya ve daha birçok ülkede bulunan ralli arazilerinde yarışma fırsatı elde ettiğimiz bu oyunda, 50’nin üzerinde özelleştirilebilir gerçek ralli aracı bulunuyor. RX 580 ile gayet iyi çalışan DiRT Rally 2.0, eğer bir de direksiyon setiniz varsa başından kalkamayacağınız bir oyun.

Red Dead Redemption 2

Neredeyse her açıdan mükemmel, son dönemlerin en baba oyunu Red Dead Redemption 2; devasa açık dünyasına ve şahane grafiklerine rağmen RX 580 ile uyumluluk konusunda sorun yaşamıyor. RX 580 ile grafik ayarları menüsüne birkaç küçük müdahale yaparak ortalama 60 FPS alabildiğiniz Red Dead Redemption 2, şüphesiz bu ekran kartı ile oynayabileceğiniz en iyi görünen oyunların başında geliyor. RX 580’in 4 GB versiyonunda dâhi akıcı şekilde çalışan Red Dead Redemption 2, her oyunseverin deneyimlemesi gereken bir oyun.

Radeon RX 580 ile oynayabileceğiniz en iyi oyunlar listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Piyasada RX 580 ile oynayabileceğiniz daha yüzlerce güzel oyun bulunuyor. Bu listemizde ise RX 580’in hâlâ yerini koruduğunu kanıtlayan güçlü sistem isteyen güncel oyunlara yer vermeye çalıştık. Sizler de RX 580 ile oynamayı sevdiğiniz oyunları bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.

AMD Radeon RX 580 özellikleri:

2017 yılında RX 500 serisi altında çıkış yapan Radeon RX 580 ekran kartları, dönemin 4K video düzenleme odaklı toplanan bilgisayarlarında epeyce kullanılan bir kart olmuştu. Şu an genellikle 1080p oyunculuk için kullanılsa da RX 580, doğru grafik ayarları ile 2K ve 4K çözünürlüklerde de kullanılabiliyor. 14 nm mimarisiyle üretilen Polaris 20 çipine sahip olan RX 580, 5,700 milyon transistör bulunduruyor.

RX 580’in temel hızına baktığımızda kartın normalde 1257 MHz değerinde çalıştığını görüyoruz. Bu değer ise overclock ile 1340 MHz hızına çekilebiliyor. RX 580’in 256 bit GDDR5 8 GB VRAM’i ise 2000 MHz frekans hızında çalışıyor. RX 580’in 4 GB’lık versiyonu ise 1257 MHz temel ve 1750 MHz VRAM hızına sahip.