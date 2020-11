AMD'nin 3 hafta önce duyurduğu yeni serisinde yer alan Radeon RX 6800 XT, ışın izleme teknolojisiyle girdiği performans testinin sonuçlarıyla geldi. Ekran kartı, günümüzün en popüler oyunlarında oldukça iyi bir performans gösterdi.

Ekran kartı piyasası yeni nesil konsolların baskısının yanı sıra iki dev NVIDIA ve AMD arasında geçen mücadeleyle fazlasıyla kızışmış durumda. NVIDIA, eylül ayının ilk gününde yeni RTX 30 serisini tanıtarak AMD'ye güzel bir şekilde meydan okumuştu. Gözler AMD'nin üstüne çevriliyken 20 gün önce yeni ekran kartı serisini tanıtan şirket, NVIDIA'ya cevabı yapıştırmıştı.

AMD'nin tanıttığı yeni RDNA 2 mimarili ekran kartı ailesi RX 6000, RX 6900 XT, RX 6800 XT ve RX 6800 üyelerinden oluşuyordu. Şirketin sunduğu grafikler her ekran kartının da NVIDIA'nın eş değer ekran kartlarını çoğu oyunda yendiğini gösteriyordu. Bugünse AMD'nin yeni serideki bir ekran kartının resmi ışın izleme teknolojili benchmark sonuçları ortaya çıktı.

AMD Radeon RX 6800 XT ışın izleme teknolojisiyle teste girdi:

Videocardz tarafından AMD'den alınarak paylaşılan grafikte RX 6800 XT Big Navi 21 grafik biriminin 5 DXR uyumlu bilgisayar oyunundaki performansına yer verildi. Oyunlarda elde edilen FPS değerlerinin gösterildiği grafikte test edilen oyunların Battlefield V, Call of Duty Modern Warfare, Crysis Remastered, Metro Exodus ve Shadow of the Tomb Raider olduğu belirtiliyordu.

AMD Radeon RX 6800 XT, Ultra DXR ayarlarında Battlefield V'te 70 FPS değerini gösterdi. Ekran kartı, aynı ayarlarda Call of Duty Modern Warfare'da 95 FPS'e ulaşmayı başardı. Crysis Remastered'da FPS değeri Yüksek ayarda 90 olurken Metro Exodus'ta Ultra ayarlarda 67; Shadow of the Tomb Raider'daysa En Yüksek ayarlarda 82 oldu.

Işın izleme teknolojisi altında performans testi sonuçlarını gördüğümüz AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA RTX 3080'den daha ucuz olacak şekilde 649 dolarlık fiyat etiketiyle satışa çıkacak. AMD Radeon RX 6800 XT ve RX 6800 yarın satışa çıkacakken serinin amiral gemisi RX 6900 XT 8 Aralık'ta satışa çıkacak.