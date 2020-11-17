Microsoft, AMD, Intel ve Qualcomm ortaklığıyla geliştirdiği Pluton isimli güvenlik işlemcisini duyurdu. İşlemci, ilk kez 2021 yılında çıkacak PC'lerde yer alacak. Pluton, doğrudan PC işlemcisine entegre olarak gelecek.

Günümüzde işletim sistemleri her ne kadar güvenli olsa da kötü amaçlı kişiler bu güvenlik bariyerlerini aşmak için mutlaka yeni yollar keşfediyorlar. Bunun sonucunda da keşfedilen yollar yeniden şirketlerce kapatılır, ama diğerleri yeni yollar keşfeder ve bu durum bir döngüye dönüşerek iki tarafın birbirini sürekli beslediği bir döngüyle devam eder.

İşte bugün Microsoft da bu beslemenin ortaya çıkardığı yeni ürününü tanıttı. Şirket, Windows tabanlı PC'ler için ürettiği yeni Pluton güvenlik işlemcisini tanıttı. İşlemci, işlemci dünyasının en dev 3 ismi olan AMD, Intel ve Qualcomm Technologies Inc. ortaklığıyla geliştirildi.

Güvenlik en üst düzeye çıkacak:

Microsoft'un Windows işletim sistemi, şirketin yeni tanıttığı Pluton güvenlik işlemcisi sayesinde çok daha güvenli bir işletim sistemi olacak. Bunun en büyük nedeniyse TPM'in (Trusted Platform Module) artık ortadan kalkacak olması. TPM, her ne kadar güvenliği artırsa da kötü amaçlı kişiler, işlemci ve TPM arasındaki iletişim kanalını hedef alarak amaçlarına ulaşabiliyorlardı.

Fakat yeni Pluton tasarımı sayesinde bu iletişim kanalına saldırı gerçekleştirmek mümkün olmayacak. Çünkü Pluton tasarımında güvenlik TPM gibi harici bir donanım olarak gelmeyecek. Aksine, çip doğrudan işlemcinin içinde bulunacak. Pluton mimarisini kullanan bilgisayarlar kullanıcılarının kimlik bilgilerini, şifreleme anahtarlarını ve kişisel verilerini koruyacak.

PC'nin işlemcisine entegre olacak olan Pluton, yazılım güncelleştirmelerini Windows Update üzerinden alacak. Microsoft'un ortağı olan üç işlemci devi AMD, Intel ve Microsoft, yaptıkları açıklamada Pluton'u gelecekteki PC tabanlı işlemcilerine yerleştireceklerini belirtti. İlk Pluton tabanlı PC'lerin 2021 yılında gelmesi bekleniyor.