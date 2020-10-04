AMD'nin amiral gemisi ekran kartı Radeon RX 6900 XT'de bulunacak Navi 21 grafik birimi canlı bir şekilde görüntülendi. Coreteks tarafından yayınlanan fotoğrafta birimin ne kadar büyük olacağı da gözüktü.

Ekran kartı piyasasında NVIDIA'nın yaptığı RTX 30 serisi hamlesiyle bir anda meraklı gözleri üstüne çeken AMD, NVIDIA'ya rakip olabilecek bir ekran kartı ortaya koymak için var gücüyle çalışıyor. Şirket, yaklaşık 3 hafta önce yeni nesil ekran kartı serisi Radeon RX 6000'in tasarımını paylaşmıştı.

AMD Radeon RX 6000 serisinin amiral gemisi olacak üyesi Radeon RX 6900 XT ise bugün büyük bir detayla karşımıza geldi. Coreteks tarafından kaynaklardan elde edilen ve paylaşılan bir fotoğrafta ekran kartında yer alacak AMD'nin Big Navi 'Navi 21' grafik birimi kanlı canlı duruyordu.

AMD'nin Navi 21 grafik birimi:

Coreteks tarafından paylaşılan resimde neye baktığımızı tam olarak anlayamıyoruz. Ancak Coreteks, paylaşımında grafik birimi üstündeki tüm etiketleri kaynakları ortaya çıkmasın diye ortadan kaldırdığını belirtti. Bununla birlikte resimde yer alan birimin Big Navi 'Navi 21' grafik birimi olduğunu ifade etti.

Fotoğrafta yer alan Navi 21 grafik birimi, AMD'nin bir önceki amiral gemisi ekran kartında bulunan grafik birimine göre fazlasıyla büyük bir boyuta sahip. Coreteks'in paylaştığı bilgiye göre birim, hemen hemen 536 milimetrekarelik bir alana sahip. Transistörlerin bulunduğu alansa yine tahminen 505 milimetrekarelik bir yeri kaplıyor.

Daha önce ortaya atılan iddialarda AMD Radeon RX 6900 XT'nin 16 GB GDDR6 hafızayla ve 256 bit arayüzle geleceği belirtiliyordu. Ancak AMD'nin 16 GB GDDR6 VRAM ile birlikte ekran kartında 512 bit arayüz sunması da ihtimal dışı değil. Bakalım AMD, yakında tanıtacağı yeni nesil ekran kartlarıyla NVIDIA'ya dişli bir rakip olmaya devam edebilecek mi?