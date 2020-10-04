19 Kasım tarihinde dünya genelinde oyuncularla buluşacak olan Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı. Buna göre PS5'in kullanılabilir depolama alanı, Xbox Series X'ten daha az olacak.

Bu sene kasım ayında çıkış yapacak olan yeni nesil konsollarla ilgili birçok şeyi artık resmen öğrendik. Fiyatı, tasarımı, çıkış tarihi, hangi oyunlara sahip olacağı gibi birçok bilgi şirketler tarafından geçtiğimiz aylarda resmen paylaşıldı.

Ancak Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 ile ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı: depolama alanı. ResetEra forumunda paylaşılan bir fotoğrafta PlayStation 5'in kullanılabilir depolama alanının 664 GB olduğu görülüyor.

PS5 kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı

Sony, yaptığı resmi açıklamada PlayStation 5'in SSD'sinin 825 GB olacağını duyurmuştu. Ancak bu tür ikili hesaplamalarda genellikle yuvarlama rakamlar kullanılır. Örneğin 1 GB'ın 1.000.000.000 byte değil 1.073.741.824 byte olması gibi. Yani Sony'nin açıkladığı 825 GB da aslında 768 GB oluyor. Daha net anlaşılabilmesi için 768 GB, 824.633.720.832 byte yani 825 GB yapıyor. PlayStation 5'in işletim sisteminin kullandığı 104 GB'lık alanı çıkardığımızda da geriye 664 GB kalıyor.

PlayStation 5'in rakibi Xbox Series X'te de benzer bir durum söz konusu. Konsolun depolama alanının 1 TB olduğu açıklanmıştı ancak konsol, depolama alanını 930 GB olarak okuyor. Bunun 128 GB'ını Series X'in işletim sistemi kullanıyor. Yani geriye de kullanılabilir 802 GB kalıyor. Yani PlayStation 5'ten 138 GB daha fazla.

İki şirketin sunduğu SSD depolama alanları arasındaki farkın sebebi ise Sony'nin daha hızlı ve daha pahalı özel yapım bir SSD kullanması. Microsoft, Xbox Series X konsolunda NVMe SSD kullanıyor. Ancak birçok oyuncu, bu iki konsolda da sunulan depolama alanlarının yeni, devasa boyutlara sahip oyunlar için çok yetersiz kalacağını ifade ediyor.

Tabii hem Microsoft'un hem de Sony'nin burada sunduğu ek çözümler bulunuyor. Örneğin belli oyunların tek oyunculu ve çok oyunculu modları ayrı ayrı indirilebilecek. Ayrıca hem PlayStation 5'in hem de Series X'in depolama alanları genişletilebilecek. PS5, en az içerisindeki SSD kadar hızlı olması şartıyla NVMe M.2 SSD'lerle uyumlu olacak. Microsoft ise 1 TB SSD genişleme kartı tasarladı. Satış fiyatı ise 220 dolar.