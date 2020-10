AMD, RX 6000 Serisinin Performans Sonuçlarını Açıkladı

AMD, ay sonunda duyurulması planlanan RX 6000 serisi ekran kartlarının performans sonuçlarını açıkladı. Buna göre yeni Radeon ekran kartları, 4K 60fps'in üstünde bir grafik performansı sunacak.

Piyasaya sürmüş olduğu işlemciler ile hem performans hem de fiyat noktasında Intel’e çok ciddi bir çalım atan AMD, dün akşam gerçekleştirdiği lansman ile yeni Zen 3 Ryzen 5000 işlemcilerini duyurmuştu. Dahası; AMD CEO’su Dr. Lisa Su, yeni işlemcilerinden hemen sonra Big Navi takma adını taktıkları ilk RX 6000-serisi ekran kartının performans sonuçlarını açıkladı.

RX 6000-serisi için “Şimdiye kadar geliştirdiğimiz en güçlü oyun GPU’su” ifadelerini kullanan Dr. Su, sunum sırasında RX 6000 serisi GPU ve 12 çekirdekli Ryzen 9 5900X ile güçlendirilmiş bir test makinesinde Borderlands 3’ün, Badass kalitesinde 4K 60fps oynatıldığı bir demo da gösterdi.

AMD, yeni işlemcilerinin ve ekran kartının gücünü göstermek için Call of Duty: Modern Warfare ve Gears of War 5’ten de birer demo gösterdi. Her iki oyun da ultra ayarlarda 4K çözünürlükte başarılı bir şekilde çalıştı. Ekran kartı, belirtilen ayarlarda Call of Duty: Modern Warfare’da 90fps’e dayanırken, Gears of War 5’te 70fps görüldü.

“Muazzam bir 4K performansı görüyorsunuz. Lansmana hala birkaç hafta var ve ekibimiz, ince ayarlar için çok çalışıyor. Umarım Ryzen 5000 serisi için bizim kadar heyecanlısınızdır.” diyen Dr. Lisa Su, 28 Ekim’de gerçekleştirilecek lansmanda AMD’nin yeni RX 6000 serisi ekran kartları için yine sahnede olacak. Bu arada AMD’nin yeni Ryzen 5000 işlemcilerinin 5 Kasım itibarıyla satışa sunulacağını da aktaralım.