AMD, bugün gerçekleştirdiği lansmanda aralarında “dünyanın en iyi oyun işlemcisi”nin de yer aldığı 4 yeni Zen 3 Ryzen 5000 işlemci ailesini duyurdu. İşlemcilerin fiyatları 299 dolar ile 799 dolar arasında değişiyor.

Son yıllarda Intel’le olan rekabetinde büyük zaferler kazanan ve piyasada yerini iyice sağlamlaştıran AMD, masaüstü bilgisayarlar için yeni nesil Zen 3 mimarisine sahip Ryzen 5000 işlemci ailesini duyurdu. AMD’nin yaptığı tanıtım etkinliğinde “dünyanın en iyi oyun işlemcisi” olarak tanıtılan Ryzen 5900X dikkat çekti. Yeni işlemciler 5 Kasım’da satışa sunulacak.

AMD’nin yeni nesil işlemci ailesinde giriş seviyesi olarak tanıtılan Ryzen 5 5600X, 299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Bu yeni işlemciler hala AMD’nin 7 nm mimarisini kullanılarak üretiliyor, ancak yeni çip düzeni ve yeni bir tasarımla önceki seriye göre yüzde 19’luk hız artışı sağlanabiliyor.

4 yeni Zen 3 işlemci tanıtıldı

AMD, düzenlediği etkinlikte dört yeni Zen 3 CPU tanıttı. 16 çekirdekli, 32 iş parçacıklı ve tek çekirdekte 3,4 GHz (hız aşırtmayla 4,9 GHz) hıza sahip birinci sınıf Ryzen 9 5950X modeli bulunuyor. 799 dolardan satışa sunulacak bu işlemci, oyun tutkunlarının AMD tarafındaki yeni amiral gemisi olacak gibi görünüyor. Bunun dışında 12 çekirdek, 24 iş parçacığı ve tek çekirdekte 3,7 GHz (hız aşırtmayla 4,8 GHz) hıza ulaşabilen Ryzen 9 5900X, 549 dolardan piyasaya sürülecek. Bu üst sınıf işlemciler dışında Zen 3 mimarisine ait iki işlemci daha tanıtıldı.

AMD, orta seviye için Ryzen 7 5800X işlemcisine 8 çekirdek, 16 iş parçacığı eklemeyi tercih etmiş. 3,8 GHz (hız aşırtmayla 4,7 GHz) hıza ulaşabilen bu işlemci, 449 dolara satılacak.

AMD’nin tanıttığı en uygun fiyatlı işlemci modeli ise Ryzen 5 5600X oldu. 6 çekirdek, 12 iş parçacığı bulunan işlemci, tek çekirdekte 3,7 GHz (hız aşırtmayla 4,6 GHz) hıza ulaşabiliyor.

AMD’nin yeni oyun işlemcisi, Intel işlemcilerinden daha iyi performans gösteriyor

AMD, tanıttığı dört yeni işlemciden Ryzen 9 5900X modelini, Intel’in en iddialı işlemcisi Core i9-10900X’le karşılaştırdı. İki işlemcinin oyundaki performansları karşılaştırılırken Ryzen 9 5900X’in rakibine oranla daha üstün geldiği gözlemlendi. AMD’nin listelerine göre oyunlarda Ryzen 9 5900X daha iyi performans gösterse de saat hızlarına baktığımızda Intel i9-10900K’nın önde olduğu görülüyor. Intel’in en iyi işlemcisi hız aşırtmayla 5,3 GHz hıza çıkabilirken, AMD’nin Ryzen 9 5950X işlemcisi zirvesi 4,9 GHz’de kalıyor.