13 Ekim'de piyasaya sürülmesi beklenen AMD RX 6600'ün benchmark sonuçları sızdırıldı. Kart, 3DMark yazılımı ile gerçekleştirilen testte 8.155 grafik puanı elde etti.

Önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi beklenen AMD Radeon RX 6600 3DMark'ta test edildi ve ortaya çıkan veriler sayesinde kartın sağlayacağı potansiyel oyun performansına dair bir fikir edinme imkanı sunulmuş oldu.

HXL adlı bir kullanıcı tarafından Twitter'da paylaşılan bu sızdırılmış benchmark sonucu standart RX 6600'ün Time Spy testinde 8.155 grafik puanına ulaştığını (genel olarak 8.612'lik bir sonuçla) gösteriyor. Sızıntıyı tespit eden VideoCardz; mevcut diğer benchmark sonuçlarından bazılarına (Hot Hardware'den) kıyasla RX 6600'ün NVIDIA'nın RTX 3060'ını yaklaşık 350 puan geride bıraktığını ifade ediyor.

RX 6600 ve RTX 3060 bazı oyunlarda aynı performansı sunuyor:

VideoCardz ayrıca, AMD'nin kendi dahili benchmark sonuçlarından elde edilen, daha önce sızdırılmış rakamların altını çizerek, bazı oyunlarda RX 6600'ün kabaca RTX 3060 ile eşit performans gösterdiğine dikkat çekti. Ancak firma tarafından yapılan ve özenle kurgulanmış olma ihtimali bulunan benchmark senaryoları tabii ki dikkatle değerlendirilmeli.

Söylentilere göre RX 6600'ün 13 Ekim'de piyasaya sürülmesi bekleniyor ve mevcut RX 6600 XT'nin daha düşük fiyatlı bir muadili olarak geliyor. Kartta 1.792 akış işlemcisine sahip olduğu düşünülüyor ve bu, 2.048 işlemciye sahip XT sürümüne kıyasla özellik farkının ana noktası olacak.

Söylentiler doğruysa ve 6600'ün 8GB GDDR6 VRAM'e sahip olması bekleniyorsa kartın saat hızları da beklenenden biraz daha yavaş olacaktır.