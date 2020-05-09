Fiyat/performans ürünleriyle pek çok kullanıcının beğenisini kazanan AMD'nin Ryzen 4000 Renoir masaüstü işlemcilerine dair yeni bir rapor ortaya çıktı. Rapora göre 8 çekirdek 16 iş parçacığıyla gelecek olan işlemciler, büyük bir güç artışı sunacak.

Geçtiğimiz günlerde Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerini duyuran mikroçip üreticisi AMD, Ryzen masaüstü APU’larda da büyük bir güç artışına gidecek. Yeni yayınlanan bir raporda yer alan bilgilere göre şirket, Ryzen 4000 ‘Renoir’ masaüstü APU’da 8 çekirdeğin yanı sıra 16 iş parçacığına yer vererek mevcut Ryzen 3000 APU’ları ikiye katlayacak ve güç artışını bu şekilde sağlayacak.

Bu iddiaların kaynağı, bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan Benchmark test sonuçlarından geliyor. Yayınlanan sonuçlarda 3 GHz temel frekans hızında çalışan ve 3,95 GHz’e kadar yükseltilmiş 8 çekirdekli bir yonga yer alıyor. Bahsi geçen işlemcinin, ASRock B550 model bir anakart üzerinde kıyaslandığı ancak yalnızca X570 anakartları değil, aynı zamanda B450 ve X470 modellerini de destekleyeceği bildiriliyor.

AMD, Ryzen 4000 serisi APU’larla birlikte büyük bir performans artışı sağlayacak:

Şu anda teste tabi tutulan en az iki Renoir APU bulunduğu ve bunların her ikisinin de 8 çekirdekli modeller olduğu bilinen bir gerçek. Öte yandan bu işlemcilerin temel frekans hızlarınınsa 3 GHz ve 3,5 GHz olduğu, GPU’nunsa her iki işlemcide de 1750 MHz saat çalıştığı iddia ediliyor.

Tüm bu iddiaların doğru olduğunu varsayacak olursak AMD, Ryzen 4000 serisi APU’larla birlikte mevcut modellerine kıyasla büyük bir güç artışı sunacak gibi görünüyor. Üstelik bu yeni yongaların entegre GPU’lara sahip olması, AMD’yi masaüstü pazarında en büyük rakibi Intel’e karşı da bir adım öne geçiriyor.

Bunlara ek olarak kaynaklar, AMD’nin yeni APU’larını Ryzen 7 3700X 8 çekirdekli masaüstü işlemcisinin altında bir fiyat etiketiyle önümüzdeki temmuz ayından itibaren satışa sunacağını iddia ediyor. Ancak bunların şimdilik yalnızca birer iddiadan ibaret olduğunu, şirketin fiyat politikasında değişikliklere gidebileceğini de unutmamak gerekiyor.