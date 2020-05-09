Microsoft, birkaç ay önce Surface Laptop 3 kullanıcılarının şikayetiyle gündeme gelen nedensiz ekran çatlaklarını ücretsiz olarak tamir edeceğini açıkladı. Şirket, tamir için ücret ödeyenlere de paralarını iade edecek. Ücretsiz tamir ya da para iadesi, ekranını cihazı düşürme ya da buna benzer nedenlerle çatlatan müşterileri kapsamıyor.

Bazı Microsoft Surface Laptop 3 kullanıcıları, bundan birkaç ay önce ortada hiçbir neden yokken bilgisayarlarının ekranlarında ince çatlaklar görmeye başladı. Microsoft, sonunda konu hakkında bir açıklama yaparak çatlakların nedenleri ve buna maruz kalan kullanıcılara nasıl yardım edeceği konularında kamuoyunu bilgilendirdi.

Microsoft tarafından yapılan açıklamada, beklenmedik ya da ortada hiçbir neden yokken olmuş gibi görünmesine rağmen sert bir yabancı parçacığın ince çatlağın nedeni olabileceğine karar verildiği belirtildi. Microsoft, bu sorunu yaşayan kullanıcıların Microsoft Support ile iletişime geçerek garanti süresi kapsamında ücretsiz tamir olanağı elde edeceğini söyledi. Yine Microsoft Surface Laptop 3'ün 13 inçlik ya da 15 inçlik modellerine sahip olup da aynı sorun nedeniyle cihazlarını ücretli tamir ettiren müşterilere de Microsoft Support ile iletişime geçerek masrafların karşılanması hakkında bilgi edinmesi öneriliyor.

Kullanıcı hataları garanti kapsamında değil

Öte yandan Microsoft, cihazına düşürme ya da başka araçlarla zarar vererek ekran çatlamasına neden olan kullanıcıların ücretsiz tamir ya da para iadesi olanaklarından yararlanamayacağına dikkat çekti. Ücretsiz tamir ve para iadesi yalnızca kendiliğinden oluşan çatlaklar için geçerli olacak.

İlk kez geçen şubat ayında kullanıcıların şikayetleriyle gün yüzüne çıkan ekran çatlama sorunu Alcantara'dan yapılan cihazlarda değil alüminyumdan yapılan Surface Laptop 3'lerde ortaya çıkmış gibi görünüyor. Microsoft bu sorunun da 'küçük miktarlarda' yaşandığını öne sürüyor. Microsoft müşterilerine tamir ve masraf karşılama seçenekleri sunsa da, çatlağa neden olduğu düşünülen 'sert yabancı parçacık'ın ne olduğu hale keşfedilmeyi bekliyor.

Microsoft, Surface Laptop 3 modeliyle kullanıcılara iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Bilgisayar varyantlarından biri Intel'in 10. nesil Ice Lake işlemcisini taşıyorken bir diğeri AMD'nin özelleştirilmiş Ryzen 7 işlemci kullanıyor. Microsoft, bu işlemciye 'AMD Ryzen Microsoft Surface Edition' adını veriyor ve bu klasmandaki dizüstü bilgisayarlar arasındaki en hızlı işlemci olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra bu model AMD Radeon RX Vega 11 grafik kartına sahip.