AMD Ryzen 5000 'Cezanne' APU'ya Ait Bazı Bilgiler Ortaya Çıktı

AMD’nin Cezanne kod adı verilen Ryzen 5000 APU’suna ait bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni bilgiler, daha önce ortaya atılan bilgilerin de bir nevi doğrulayıcısı olmuş oldu.

AMD’nin Cezanne kod adlı yeni nesil Ryzen 5000 APU’su bir kez daha ortaya çıktı ancak bu sefer cihazın ID’si de CPU ve GPU tarafında hangi özelliklerin beklenmesi gerektiğini gösteren detaylarla birlikte onaylanmış oldu. Ayrıca CPU ve GPU tarafında Zen 3 ve Vega formunda yeni ve yenilenmiş teknolojilerin karşımı kullanılacak.

Önümüzdeki sene çıkacak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda yer alacak olan Ryzen 5000 APU’ya güç verecek olan Cezanne APU ailesi hakkında bazı şeyler hâlihazırda biliniyor. Cezanne ailesi, nisan ayından bu yana çıkan dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ve önümüzdeki aylarda masaüstü AM4 platformlarına da çıkış yapacak olan Renoir 4000 APU ailesinin yerine geçecek.

AMD Cezanne APU’ları:

Dün, 'Komachi' isimli bir Twitter kullanıcısı AMD Cezanne APU’larının 1638 cihaz ID’si altında çıkacağını ve en az 13 PCl ID’si olacağını doğrulamış oldu ki bu bilgiler daha önce 'Rogame' isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından da ortaya çıkarılmıştı. AMD Renoir ailesi, 1636 PCl ID’sini kullanırken düşük seviye Van Gogh serisi APU’lar 163F PCl ID’si kullanacak.

Komachi, ayrıca Cezanne APU’larda GFX9 mimarisinin temel alındığını söyledi. Bu da yeni nesil APU’larda gelişmiş bir Vega sürümünün görüleceği anlamına geliyor. İşin daha ilginç tarafıysa Cezanne APU’ların Renoir APU’lar gibi yeni bir CPU çekirdeğini içerecek olmasının yanı sıra bunu, GPU çekirdeğinin geliştirilmiş revizesiyle yapacak olması.

Bunlara ek olarak Cezanne APU’ların AM4 platformlarına geleceği iddia edildi ki bu da soketin 2021 yılına kadar daha kullanılacağını ve AMD’nin AM5 yükseltmesini 2022 yılında yapacağı anlamına geliyor. Zen 3 Vermeer masaüstü yongalarının da bu sene yayınlanacağı göz önünde bulundurulursa bunun olası olduğunu söylemek mümkün.

AMD CPU yol haritası:

Cezanne ailesi, dizüstü bilgisayarlarda iki segmente bölünüyor; bunlar yüksek performans Cezanne-H, düşük performans Cezanne-U şeklinde karşımıza çıkıyor. İşlemciler, hâlihazırda var olan yongalardakiyle aynı FP6/AM4 paketlerine sahip olacak. Bu; bir BGA platformu ve aynı tasarımı kullanması sayesinde dizüstü bilgisayar üreticilerine de yardımcı olacak. Masaüstü kullanıcıları, ana kartlarında herhangi bir değişiklik yapmadan var olan işlemcileri üzerinden güncelleme yapabiliyorlardı.

Cezanne APU’suna güç veren asıl GPU, var olan Vega GPU’sunun gelişmiş bir sürümü olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde Cezanne APU’ların TSMC N7 devreleriyle üretileceği ifade ediliyordu. Görünüşe göre GPU tarafı benzer geliştirmeleri alırken CPU tarafı bir kez daha büyük güncelleme alan taraf olacak. AMD Cezanne Ryzen 5000 APU’lar 2021 yılında raflardaki yerini alacak.