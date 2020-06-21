Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan rapor, AMD'nin RDNA 2 mimarisini kullanacak olan Navi GPU ailesinin detaylarını ortaya çıkardı. Gelin, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen GPU'ların detaylarına daha yakından göz atalım.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden AMD, RDNA 2 mimarisi üzerinde şekillenecek olan Big Navi GPU’ları için çalışmalarına son gaz devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenen Navi ailesine dair yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor.

_rogame isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni bir rapor, Navi GPU’ların detaylarını ortaya koyuyor. Rapora göre yeni ortaya çıkan GFX 1032 kod adlı grafik birimi, Navi 23 olarak adlandırılacak. RDNA 2 mimarisinin giriş kartını simgeleyecek Navi 23’ün yanı sıra diğer Navi 2X GPU’ların da 103* kod adına sahip olduğunu yine aşağıdaki ekran görüntüsünde görebiliyoruz.

RDNA 2 mimarisini kullanan Navi GPU’ların detayları ortaya çıktı:

Yukarıdaki listede yer alan ve Radeon RX kartlarında kullanılacak olan AMD Navi 21, yeni nesil konsollar gelmeden önce bile kullanıcılar tarafından kullanılabilecek ilk Navi 2X GPU olacak. İsminden de anlaşılabileceği üzere GPU, büyük olasılıkla üretilen ilk Navi 2X grafik yongası olarak karşımıza çıkacak ancak bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir rapor bulunmuyor.

AMD’nin yeni nesil grafik birimlerinde, MacBook’lara özel olarak geliştirilen Navi 12’nin yerini Navi 22 GPU’lu Radeon Pro 6600M ekran kartlarının alması bekleniyor. Bununla birlikte raporlar, Big Navi olarak adlandırılacak tepe seviyesinde Navi 21 GPU’ya sahip Radeon RX 6900 XT ekran kartının yer alacağını söylüyor.

Söylentilere göre hem NVIDIA hem de AMD’nin yeni nesil ve amiral gemisi grafik kartları önümüzdeki eylül ayına kadar piyasaya sürülecek. İşlemci cephesinde son dönemlerin yıldızı olan AMD’nin, aynı başarıyı GPU pazarında da yakalayıp yakalayamayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Peki, sizce AMD yeni nesil GPU’ları ile NVIDIA’ya meydan okuyabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.