AMD’nin önümüzdeki ay tanıtması beklenen yeni Ryzen 4000 ‘Renoir’ APU serisinin amiral gemisi Ryzen 7 4700G, Cinebench’te performans testine girdi. AMD Ryzen 7 4700G, Ryzen 7 3800X’e benzer sonuçlar gösterdi.

İşlemci sektöründe giderek Intel’i yakalamaya başlayan AMD, şu sıralar yeni Renoir serisi APU’larıyla gündeme geliyor. Bu kez gelen son haberse Renoir serisinin amiral gemisi modeli AMD Ryzen 7 4700G hakkında oldu. AMD Ryzen 7 4700G, iki platform üzerinde performans testine tabi tutuldu.

AMD Ryzen 7 4700G, Cinebench R20 ve Cinebench R15 üzerinde çok çekirdekli performans testlerine girdi. 16 GB RAM ve ASRock B550 Taichi anakartın bulunduğu sistemde kullanılan APU, iki Cinebench testinden de beklenilen düzeyde performans sonucu gösterdi.

Ryzen 7 4700G'nin Cinebench performansı:

AMD’nin amiral gemisi APU’su Ryzen 7 4700G, Cinebench R20’deki çok çekirdekli performans testinden 5.102 puan almayı başardı. Bunun yanı sıra APU, Cinebench R15’de 2.168 puan alabildi. Sonuçlar piyasada bulunan Ryzen işlemcilerle karşılaştırıldığında Ryzen 7 4700G APU’sunun Ryzen 7 3800X civarında performans verdiği görüldü.

AMD’nin Ryzen 4000 ‘Renoir’ masaüstü APU serisi, önümüzdeki ay şirket tarafından tanıtılacak. AMD Ryzen 4000 APU serisinde Ryzen 3, Ryzen 5 ve Ryzen 7 serilerinden toplamda 9 farklı model bulunacak. Serinin nasıl bir fiyat aralığında satışa çıkacağı şu an için bilinmiyor.

Serinin amiral gemisi olan AMD Ryzen 7 4700G APU, CPU-Z üzerinden alınan ekran görüntülerine göre 7 nm Zen 2 mimarisine sahip olacak. APU, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına sahip olacak ve toplamda 12 MB önbellekle gelecek. Yukarıda karşılaştırmasını yaptığımız Ryzen 7 3800X CPU’sundaysa önbellek değeri 32 MB’tı.

AMD Ryzen 7 4700G, 3,60 GHz hıza sahip olacak ve APU, maksimum 4,45 GHz’e kadar çıkmaya izin verecek. AMD’nin yeni amiral gemisi 65 W TDP’yle çalışacak ve AM4 soketine uyumlu olacak. APU’nun grafik kısmında 7 nm mimariye sahip 2.100 MHz hızlı Vega ekran kartı bulunacak.