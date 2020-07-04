10 Çekirdekli Intel Core i9-10850K Geekbench’te Ortaya Çıktı

Intel’in Core i9-10900K işlemcisinin daha ucuz versiyonu olması beklenen Core i9-10850K, Geekbench’te ortaya çıktı. İşlemci, Core i9-10900K’yla aynı çekirdek ve iş parçacığı sayısına sahip.

İşlemci devi Intel’in son model işlemcilerinden olan Intel Core i9-10900K Comet Lake, maalesef pek çok kişinin satın alabileceği bir işlemci değil. Şirketin amiral gemisi işlemcisi şu anda oldukça pahalı. Fakat Geekbench’te ortaya çıkan bazı sonuçlara göre Intel, Core i9-10900K benzeri bir performans gösteren daha ucuz bir işlemci üzerinde çalışıyor.

Twitter kullanıcısı APISAK tarafından Geekbench’te keşfedilen sonuçlara göre Intel, Core i9-10850K isimli bir işlemciyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni işlemci, Core i9-10900K gibi 10 çekirdeğe sahip olacak. Yine Core i9-10900K ile aynı olacak şekilde 20 de iş parçacığı barındıracak.

İşlemcinin Geekbench sonuçları:

Intel Core i9-10900K ve yeni işlemci Intel Core i9-10850K arasındaki en temel farksa işlemcileri saat hızlarında ortaya çıkıyor. Intel Core i9-10850, amiral gemisi işlemcinin saat hızının 100 MHz altında (3,6 GHz) çalışıyor. İşlemci, 5,2 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Intel’in yeni işlemcisi olacağı düşünülen Core i9-10850K, Geekbench üzerinde görülen sonuçlara göre tek çekirdekli performanstan ortalama 6.230 puan kapmayı başardı. İşlemci, çok çekirdekli performans testlerindeyse 37.800 civarı puanlar elde etti. Yani işlemcinin Core i9-10900K’dan pek de geri kalır bir hali yok.

Peki bu işlemci Core i9-10900K’dan daha mı ucuz olacak? Elbette daha düşük saat hızlarına bakacak olursak bu soruya “Evet” cevabını verebiliriz. Ancak işlemcinin nasıl bir fiyata sahip olacağını henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte Intel’in bu işlemciyi normal bir şekilde piyasaya çıkarıp çıkarmayacağını da bilmiyoruz. Zira Intel’in işlemciyi yalnızca cihaz üreticilerine satma ihtimali de bulunuyor.