AMD'nin geçtiğimiz gün piyasaya sürdüğü Ryzen 7 9800X3D işlemcisi, testlerde sunduğu başarılı performansın ardından kapış kapış satılıyor.

AMD'nin yeni Ryzen 9800X3D işlemcisi, piyasaya hızlı bir giriş yaparak kısa sürede büyük bir talep gördü ve hızla tükendi.

Ryzen 9000 serisi işlemciler ilk piyasaya sürüldüğünde beklenen ilgiyi görememiş, hatta bazı eleştiriler almıştı ancak birçok kişi o dönemde X3D sürümlerinin çıkmasını beklediğini belirtiyordu. Bu beklenti, AMD’nin Ryzen 7 9800X3D modeliyle doğru çıktı ve işlemci piyasaya sürülür sürülmez yoğun bir talep ile karşılaştı.

Stoklar saatler içerisinde tükendi

Globalde Amazon, Newegg ve Best Buy gibi büyük perakendecilerin stokları saatler içinde tükendi. Avrupa'da ve diğer bazı ülkelerde de durumun benzer olduğu ve stokların hızla tükendiği bildiriliyor.

Ryzen X3D serisi işlemciler, özellikle yüksek performans gerektiren video oyunları ve grafik işlemleri için optimize edilmiş olup, ekstra önbellek desteği sayesinde performansı artırıyor. AMD'nin 5000 serisi ile piyasaya sunduğu bu X3D varyantları, masaüstü oyun sistemleri için en çok tavsiye edilen işlemciler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde uzun kuyruklar oluştu

AMD’nin kıdemli başkan yardımcısı Jack Huynh, sosyal medya üzerinden dünyanın dört bir yanında perakendecilerin önünde oluşan uzun kuyrukları paylaştı. AMD Ryzen 7 9800X3D'nin piyasaya sürülmesiyle oluşan bu küresel heyecanı görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

9800X3D'nin yüksek talep görmesinde birkaç önemli faktör bulunuyor. İlk olarak 9000 serisi işlemcilerin popüler AM5 soketini kullanıyor olması, kullanıcıların anakart değişikliği yapmadan kolayca yükseltme yapabilmelerini sağlıyor. Ayrıca AMD'nin bu modeli erken bir lansmanla piyasaya sürmesinin tatil sezonu öncesinde yatırımcıları rahatlatmaya yönelik bir hamle olduğu düşünülüyor.

Stok yetersizliği ise işlemcinin ikinci el piyasasında fahiş fiyatlarla satılmasına yol açtı. eBay’de 9800X3D’nin fiyatları 479 dolarlık liste fiyatının çok üzerinde, yaklaşık 650 ila 750 dolar seviyelerinde seyrediyor.

AMD'nin yeni işlemcisine yönelik oyun testlerine aşağıdan göz atabilirsiniz;