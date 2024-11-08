AMD'nin Yeni İşlemcisi ile Oyunlarda Bin FPS'ye Ulaşıldı

AMD Ryzen 7 9800X3D ile yapılan hız testlerinde, Valorant ve CS: GO 2 gibi oyunlardan 1000 FPS'ye ulaşıldı.

Zaman zaman işlemcilerin ya da anakartların sınırlarının zorlandığı overclock (hız aşımı) testleri görüyoruz. Bu testlerde inanması güç sonuçlarla karşılaşmaya da alışkınız. Bu tür testlerin en son misafiri, AMD Ryzen 7 9800X3D oldu. Masaüstü işlemcisi, 7.24GHz hızla rekor kırarken stabil çalıştığı 6.9GHz hızında ise oyunlarda 1000 FPS'ye ulaşmayı başardı.

Tayvanlı overclockçu TSAIK tarafından yapılan testte, MSI MEG X870E Godlike anakart kullanıldı ve HWBOT sıralamasında bu çipin, CPU frekansı için bir numaraya yerleşmeyi başardığı görüldü. Sonuçta rekorlar kırılmak içindir ve AMD de bu rekoru kırmayı başardı.

SMT'yi devre dışı bırakmak rekorun yolunu açtı

7.24GHz'lik frekansa ulaşmak için ise SMT'nin devre dışı bırakılması gerekti. Bilindiği üzere SMT (Simultaneous multithreading/Eş zamanlı çoklu iş parçacığı) bir çeşit sanal çekirdek teknolojisi ve çekirdeklerin aynı anda birden fazla işi yapabilmesini sağlıyor. Bu teknoloji devre dışı bırakıldığında ise çekirdeğin tüm gücü tek bir amaçla kullanılabiliyor.

İşlemcinin bu hıza ulaşması için ise şaşırtıcı olmayan şekilde sıvı nitrojen ile soğutma yapıldı. Ayrıca Cinebench gibi testlerde de bu hıza ulaşılamadı. Bu alanda eski rekor olan 6.8GHz "azıcık" aşılabilse de rekor yine de AMD'nin oldu. Öte yandan bu 6.9GHz hızın farkı, en yüksek saat hızında uygulamaları stabil şekilde çalıştırabilmesi oldu.