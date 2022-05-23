AMD, Ryzen 7000 İşlemcilerini Tanıttı: İşte Özellikleri

AMD, Intel ile rekabetine yeni bir soluk katacak yeni Ryzen 7000 işlemci serisini tanıttı. Yeni seri, AMD'nin açıklamalarına göre Intel'in amiral gemisi serisine kıyasla büyük performans farkına sahip.

AMD, bugün bilgisayarlara güç verecek yeni işlemcilerini ve yonga setini tanıttı. Computex 2022 etkinliğinde sahneye çıkan AMD, yeni Ryzen 7000 masaüstü işlemcilerini, yeni APU’larını ve anakart yongasını gösterdi.

AMD’nin yeni işlemci serisi Ryzen 7000, bilgisayar sahipleri için yeni bir zorunluluk getirdi. Yepyeni Zen 4 mimarisine sahip olan işlemci serisini kullanmak isteyenler, AM4 anakartlarını bir kenara atarak bunu yeni AM5 destekli anakartla değiştirmek zorunda olacaklar. Peki, bu işlemci ve diğer bileşenler kullanıcılara neler sunacak?

İşte 5 nm teknolojili yeni Ryzen 7000 serisi işlemciler

5 nm teknolojisinden faydalanan yeni Ryzen 7000 serisi işlemciler, AMD’nin ilk kez masaüstü işlemcilerde 5 GHz bariyerini aşmasını sağlayacak. AMD tarafından paylaşılan bilgilere göre işlemci hızındaki bu artışın yanı sıra işlemci, tek çekirdek tarafında Zen 3 mimarili önceki işlemcilere göre %15 daha iyi performans sunacak.

AMD tarafından gösterilen test sonuçları, yeni 16 çekirdekli Ryzen 7000 işlemcisinin 5,5 GHz’e kadar çıktığını gösterdi. Bununla birlikte işlemci, Blender’dan render alma testinde Intel’in amiral gemisi Core i9-12900K işlemcisinden %31 daha hızlı sonuç aldı. AMD’nin yeni işlemcileri, PCIe 5.0 desteğiyle gelecek.

İşlemcilerin fiyatları henüz paylaşılmadı.

AM5 soketli yeni 600 serisi yonga setine sahip anakartlar

AMD, masaüstü işlemcileriyle birlikte bu işlemcilerin çalıştırılabilmesi için gereken AM5 soketini taşıyan yeni yonga setlerini de tanıttı. X670 Extreme, X670 ve B650 olarak adlandırılan yeni yonga setleri PCIe 5.0 desteğine yer verecek. AMD’nin beş yıllık anakart mimarisini yenileyen yonga setlerinin amiral gemisi elbette X670 Extreme olacak.

X670 Extreme, iki grafik kartı ve M.2 yuvasına da PCIe 5.0 desteği sunacak. Öte yandan X670, M.2 yuvasında PCIe 5.0 arayüz desteğine sahip olacak olsa da ilk grafik kartı yuvasında hem PCIe 4.0 hem de PCIe 5.0 desteği sunabilecek. 5.0 ve 4.0 desteğinin aynı anda sunulabiliyor olması, PCIe 4.0’ın tercih edilmesiyle bir nebze daha ucuz X670 anakartlar görmemizi sağlayacak. B650 yonga setiyse tek bir NVMe yuvası için PCIe 5.0 desteğine sahip olacak. Yonga seti, grafik kartı yuvalarındaysa sadece PCIe 4.0 desteği sunacak.

Daha düşük fiyatlı performans laptopları için yeni APU’lar da tanıtıldı:

AMD, yeni yonga seti ve Ryzen 7000 işlemcilerinin yanı sıra daha ‘alınabilir’ seviyedeki laptoplarda göreceğimiz yeni APU’larını da tanıttı. Mendocino ismiyle tanıtılan yeni APU’ar Zen 2 mimarisine yer verecek ve RDNA 2 grafik desteği sunacak. Yeni APU’nun karışık kullanımda tahmini 10 saat batarya süresine sahip olması bekleniyor. AMD, yeni APU’sunun tüm özelliklerini henüz paylaşmadı.