Acer, Gözlüksüz 3D Görüntü Sunan Oyuncu Laptopunu Tanıttı

Acer, gözlüğe gerek kalmadan 3D görüntü sunan oyuncu bilgisayarını ve monitörünü tanıttı. Bu teknolojiyi kullanan cihazlar şimdiden 50’den fazla oyunu hiçbir ayara gerek kalmadan 3 boyutlu olarak görüntüleyebiliyor.

2010 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran 3D gözlüklü televizyonlar o dönem oldukça popülerdi. Sinemadaki 3D deneyimini evinize getiren bu sistemler o zamana göre bile pahalı bir teknoloji ürünüydü. Daha sonraları pratik olmaması nedeniyle tarihin tozlu raflarına karışan bu teknoloji şimdi daha da gelişmiş bir şekilde yeniden karşımıza çıkıyor.

Tayvanlı bilgisayar üretici Acer, SpatialLabs adını verdiği teknoloji sayesinde 2 boyutlu fotoğraflara ve videolara 3. boyutu da ekleyen laptop ve monitörlerini tanıttı. Bu laptop ve monitörün en ilginç özelliği ise 50’den fazla oyunda 3D görüntüyü destekleyebilmesi.

Karşınızda Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition ve Acer SpatialLabs View Pro

Acer’ın oyuncu serisi bilgisayarlarından olan Predator ailesinin 3D görüntüleme teknolojisine sahip olan versiyonu Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, 12. nesil Intel işlemciler, 32 GB DDR5 RAM ve NVIDIA RTX 3080 ile piyasaya çıkacak. Yüksek oyun performansına ek olarak gözlüksüz 3D görüntü sunan bu laptop, Forza Horizon 5, No Man’s Sky ve God of War başta olmak üzere 50’den fazla oyunda 3D görüntü sunacak. Ayrıca SpatialLabs’ın kendi içinde bulunan sistemiyle sürekli olarak yeni oyunlara 3D desteği gelecek ve kullanıcılar kendi 3D ayarlamalarını yapabilecek.

Ailenin diğer bir üyesi olan Acer SpatialLabs View Pro ise AIO bilgisayar görünümünde olan bir monitör. Bu monitör de tıpkı Acer’ın oyuncu bilgisayarı gibi 3D görüntü işleyebilecek. Eğer halihazırda bir bilgisayara sahipseniz daha uygun fiyata gözlüksüz 3D deneyimini yaşayabilmeniz için üretilen bu monitör, Adobe RGB desteği ile çalışmalarınızı gerçeğe en yakın renkleri sunarak 3 boyutlu olarak görüntülemenizi sağlayacak.

Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition laptoplarının en düşük fiyatları versiyonunun ABD’de 1.700 dolar (27.000 TL) olduğu açıklandı. Monitörün fiyatı henüz açıklanmasa da Acer, monitörün en ucuz 3D oyuncu laptopundan daha ucuza satılacağını açıkladı.