AMD, dünyanın en iyi oyuncu ve içerik üreticisi işlemcisi olarak nitelendirdiği yeni Ryzen 9 9950X3D işlemcisini tanıttı.

Bu yılın en büyük teknoloji etkinliklerinden olan CES 2025, dün resmen başladı. 11 Ocak’a kadar devam edecek fuarda, dünyanın dört bir yanından teknoloji devleri yeni ürün ve teknolojileriyle boy gösterecek. Tabii bilgisayar donanımı deyince akla ilk gelenlerden olan AMD de bunlardan biri.

AMD, dün gece yaptığı sunumunda birçok yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de Ryzen 9 9950X3D işlemciydi. Yeni işlemci, şirket tarafından “oyuncular ve içerik üreticileri için dünyanın en iyi işlemcisi” olarak nitelendirildi.

Ryzen 9 9950X3D neler sunuyor?

9950X3D gerçekten de etkileyici özelliklere sahip. Öyle ki şirketin aktardığına göre 16 Zen 5 CPU çekirdeği (32 iş parçacığı) içeriyor. 5,7 GHz maksimum frekans ve 144 MB toplam önbellekle gelen işlemci, 170 watt TDP ile 120 watt’lık 9800X3D’yi geride bırakmış. Bu ekstra güç, oyunlar gibi konularda ciddi anlamda iyileştirmeler demek.

AMD, 1080p’de çalışan 40 oyun üzerinde yaptığı testlerde 9950X3D işlemcisinin 7950X3D’den %8 oranında daha hızlı olduğunu gözlemledi. Oyun performansının %1’lik bir fark ile 9800X3D ile benzer olacağı aktarılırken Intel Core Ultra 9 285K’dan %20 daha hızlı olduğu da eklendi.

İçerik üretimi konusuna geldiğimizde ise işlemcinin Premiere Pro’da 7950X3D’den %6 civarında, Photoshop’ta ise %13 daha hızlı performans gösterdiği görüldü. 20 farklı uygulamada genel karşılaştırma yapıldığında, %13 civarında daha iyi performans gözlemlendiği aktarıldı. Bu alanda Intel Core Ultra 9 285K ile yapılan karşılaştırmada ise %10’luk bir fark görüldü.

Şirketin bunun dışında bir de Ryzen 9 9900X3D işlemci daha tanıttığını belirtelim. Bu işlemci 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 5,5 GHz maksimum frekans, 140 MB önbellek, 120 watt TDP gibi özelliklere sahip.

Her iki işlemcinin de mart civarlarında çıkacağı belirtilmiş. Şimdiden 9959X3D’nin çok iddialı olacağını söylememiz mümkün. Fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.