ASUS ve MSI, CES 2025'e hızlı giriş yaptı. Şirketler, yüksek yenileme hızlarıyla dikkat çeken yeni oyuncu monitörlerini tanıttı. MSI'dan 3, ASUS'tan 2 yeni model geldi.

CES 2025, çok hızlı bir şekilde başladı. Şimdiden akıllı yapay zekâ aynalarından yeni panellere kadar birçok şey tanıtıldı bile. Tabii ki en çok merak edilen kategorilerden olan monitörlerden de duyurular gelmeye başladı. Öyle ki MSI ve ASUS, yeni monitörlerini bizlerle buluşturdu.

MSI, QD-OLED serisi altında 3 yeni oyuncu monitörü duyurdu. Öte yandan ASUS ise Strix ve Swift serisinden 2 yeni ROG monitörüyle karşımıza çıktı. Cihazlar, yüksek yenileme hızlarıyla dikkat çekti.

MSI’ın duyurduğu monitörler

MPG 272URX QD-OLED

MSI’ın duyurduğu 2 27 inçlik modelden ilki olan bu cihaz, 27 inç QD-OLED ekrana sahip. Monitör, 4K çözünürlük ve 240 Hz’lik yenileme hızıyla geliyor. 5 katmanlı tandem OLED paneli ile %30 daha fazla verimlilik sunan cihaz, gelişmiş keskinlik sağlayan 166 PPI piksel yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

MPG 272QR QD-OLED X50

Bu model de aynı şekilde 27 inç boyuta sahip OLED ekranlı bir monitör. En çok dikkat çeken kısmı ise yenileme hızı. Öyle ki 500 Hz ile dünyada bunu yapan ilk QD-OLED oyuncu monitörü olmayı başarıyor. QHD çözünürlüğe sahip oldıuğunu da ekleyelim.

MPG 322URX QD-OLED

MSI’ın tanıttığı son monitör ise 32 inçlik boyuta ve OLED panele sahip. 4K çözünürlükle gelen cihaz, 240 Hz yenileme hızıyla gelişmiş bir oyun deneyimini kullanıcılarına sunacak. DisplayPort 2.1a teknolojisi, ultra hızlı 0.03 ms GTG tepki süresi gibi dikkat çeken detayları da var.

ASUS’un duyurduğu monitörler

ROG Swift OLED PG27UCDM

ASUS’un modellerine gelecek olursak Swift serisindeki yeni model, 27 inçlik ekrana sahip. 240 Hz yenileme hızı, 4K çözünürlük, 0,03 tepki süresi, 166 PPI, HDMI 2.1, 90W güç dağıtımlı USB-C, Display Port 2.1a gibi özelliklerle geliyor. Bağlantı tarafında MSI’dakiler ile aynı diyebiliriz. Ayrıca Dolby Vision, HDR10 desteği de var.

ROG Strix OLED XG27AQDPG

Diğer model de aynı şekilde 27 inçlik ekrana sahip. Ancak bu modelde yenileme hızı çok daha fazla. Öyle ki tıpkı MSI MPG 272QR gibi burada da 500 Hz karşımıza çıkıyor. 0,03 ms tepki süresi, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 gibi özellikleri var. ASUS’un modellerinin de oyun deneyimini arşa çıkaracağını söylememiz yanlış olmaz.